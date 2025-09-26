‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"

최종수정 2025-09-26 18:52

‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"

[스포츠조선 김소희 기자]카카오 전 대표와 결혼한 가수 박지윤이 4살 딸을 깜짝 공개했다.

박지윤은 26일 자신의 계정에 "#박지윤콘서트2025 - 영동대로에 행사가 있어서 토,일 오후 길이 많이 막힐것 같다고 한다. 가급적 대중교통 이용하시는게 좋을 것 같다. 곧 만나요"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속에는 오는 27일부터 28일까지 양일간 서울 코엑스 신한카드 아트리움에서 열리는 '박지윤 콘서트 2025'의 포스터가 담겨 있었다. 무엇보다 눈길을 끈 건 박지윤의 딸이었다. 그는 공연 포스터 앞에 서 있는 4살 딸의 모습을 함께 공개하며 팬들의 관심을 모았다. 박지윤의 딸은 볼이 오동통한 귀여운 모습으로 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 사로 잡았다.
‘연봉 357억 재벌♥’ 박지윤, 4살 딸 최초 공개했다.."곧 만나요"
한편 박지윤은 조수용 전 대표가 발간하는 월간 '매거진 B'의 팟캐스트 'B캐스트'를 함께 하며 인연을 맺었다. 당시 박지윤이 진행을 맡았으며, 조수용 전 대표는 고정 패널로 참여했다.

이후 두 사람은 2년간의 교제 끝에 2019년 결혼했으며, 2021년 초 건강한 딸을 품에 안았다. 조수용 전 대표는 2022년 기업경영분석연구소 분석 결과 보수액 357억 4,000만 원을 수령, 가장 연봉이 높은 기업인으로 화제가 됐다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'사실혼 전처' 진미령, 故 전유성 애도..근조화환 보내 마지막 인사

2.

"결혼식 하객=빌런"…'최현석 딸' 최연수, 새신부 저격글 논란→결국 삭제

3.

[인터뷰②] 염혜란 "'어쩔수가없다' 평점 6점? 도대체 왜 그러세요" 너스레('어쩔수가없다')

4.

"故전유성, 산소호흡기 한채 마지막 식사" 이연복 셰프, 추억 공개

5.

김신영, 13년 지킨 라디오 비운 이유…"故 전유성 임종 지켰다, 물수건 갈며 간호"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

'사실혼 전처' 진미령, 故 전유성 애도..근조화환 보내 마지막 인사

2.

"결혼식 하객=빌런"…'최현석 딸' 최연수, 새신부 저격글 논란→결국 삭제

3.

[인터뷰②] 염혜란 "'어쩔수가없다' 평점 6점? 도대체 왜 그러세요" 너스레('어쩔수가없다')

4.

"故전유성, 산소호흡기 한채 마지막 식사" 이연복 셰프, 추억 공개

5.

김신영, 13년 지킨 라디오 비운 이유…"故 전유성 임종 지켰다, 물수건 갈며 간호"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG 킬러' 류현진, 1위 추격&기록 두 마리 토끼 도전한다…KBO 역대 7번째 기록 도전

2.

"첼시보다 비싼 세계 최고액" 英 독점, 손흥민 떠난 토트넘→DJ 출신 美 기업가 8조4900억 '충격' 인수 제안…선수 보강 2조 투자→현실되면 우승 후보

3.

"류현진 10승 걸렸으니 타자들 도와주길"…1위 추격 마지막 기회, '얼굴 사구' 김태연 선발 복귀

4.

"마지막까지 포기 없다" 가을야구 탈락까지 '1패' 남았다…나균안 없는 마지막 홈경기, 김태형 감독의 필승 다짐 [부산현장]

5.

1승이 아쉬울 때 아닌가.. 5일을 다 쉬어? 외국인 당겨쓰기, 안 하나 못 하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.