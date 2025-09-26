문별, 마마무 숙소 CCTV 설치 폭로..."주방에 설치해 감시" ('그…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 마마무 문별이 과거 숙소에 CCTV가 있었다고 밝혀 충격을 안겼다.
이미주는 '그 시절 소속사 규칙'에 대해 물었고, 슬기는 "우리 때는 휴대폰 안 줬다"고 했다. 이에 문별은 "안 줬다. 그래서 우리는 이메일 주고 받았다"면서 "휴대용 와이파이 가지고 다녔다. 밖에서 데이터가 안 터지니까 좀 부유하게 다니려면 휴대용 와이파이 갖고 다녔다"고 해 웃음을 안겼다.
슬기는 "우리는 집에 가면 휴대폰 쓸 수 있었다. 스케줄 다닐 때는 휴대폰 못 가지고 다녔다. 음악 방송 1위하고 받았던 것 같다"고 떠올렸다. 이에 효정은 "나도 1위하고 받았다. 5년 만에 받았다. 5년 동안 휴대폰이 없었다"며 강제 디지털 디톡스를 했던 당시를 언급했다.
그러자 문별은 "우리는 CCTV가 있었다. 집 앞에도 있고 주방에 있었다"고 해 모두를 놀라게 했다. 문별은 "우리는 연기 했다. 주말에 너무 집 안에 있는 게 답답하더라. 홍대 구경을 가고 싶더라. 안에 외출복을 입었나 아니면 창밖으로 던졌나. 운동복 입고 줄넘기 들고 갔다"면서 "소리는 안 들리지 않나. 운동하러 가는 척 보여주기식 대화를 했다"고 해 웃음을 안겼다.
효정은 "음악 방송에서 화장실 갈 때 두 명 이상이 모여져야 화장실을 보냈다"면서 "혼자서 가다가 남자랑 눈 맞을까 봐도 있었던 거 같고 쪽지 받을 거 같고 이러니까 그래서 그런 것 같다"고 했다. 이를 들은 슬기는 "쪽지가 있냐"며 놀랐고, 효정은 "나는 받아 본 적 없다"며 억울한 표정을 지어 웃음을 안겼다.
