심형탁, ♥사야에 또 반했다..직접 그린 가족그림에 감탄 "대단해"

|
|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 심형탁이 아내 사야에 대한 깊은 애정과 존경심을 드러냈다.
26일 심형탁은 자신의 계정에 "사야는 대단하다..(*?∀?)"라는 글과 함께 사진 두 장을 공개했다.
그림에는 가족의 소소한 일상을 담은 사야만의 감각적인 스타일이 고스란히 묻어나며, 엄마의 시선으로 그려낸 포근한 가족의 모습이 보는 이들에게 잔잔한 감동을 안겼다.
이를 본 팬들은 "사야는 못 하는 게 뭐냐", "너무 귀엽다", "사랑스러운 가족", "너무 대단하다", "예쁜 가족" 등의 반응을 남기며 가족을 응원했다.
사야는 평소에도 직접 그림이나 손편지를 써 가족에 대한 애정을 전하는 것으로 알려졌다. 심형탁은 과거 한 방송에서 "아내가 꼼꼼하고 계획적이라 편지로 자주 봐 달라고 써준다. 그림도 꼭 넣어줘서 너무 예쁘다"며 애정을 드러낸 바 있다.
그는 "정말 좋은 사람과 결혼했구나 싶다. 숨 쉬고 살 만하니까 내 삶의 영양제로 하루를 낳아준 것 같다. 나이는 먹어가지만 마음과 정신은 오히려 더 좋아지고 있다"고 전했다.
한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 올렸다. 지난 1월에는 첫아들 하루를 품에 안았다. 현재는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중이다.