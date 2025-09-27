지성♥이보영, 결혼 12주년 기념 가족사진 공개..아들·딸과 행복한 순간

기사입력 2025-09-27 08:40


지성♥이보영, 결혼 12주년 기념 가족사진 공개..아들·딸과 행복한 순간

[스포츠조선 이게은기자] 배우 지성, 이보영이 결혼 12주년을 자축했다.

27일 이보영은 "벌써 12주년"이라는 글과 가족사진을 게재했다. 붕어빵 두 자녀를 꼬옥 껴안고 찍은 모습에서 애틋함이 드러난다.


지성♥이보영, 결혼 12주년 기념 가족사진 공개..아들·딸과 행복한 순간
이보영은 최근 혜리의 유튜브 채널 '혤스클럽'에서 "어떻게 부부가 내내 행복할 수 있나. 우리도 업 앤 다운이 있다. 근데 내가 뭘 하든 남편은 내 편이다. 그게 제일 중요한 거 같다"라며 지성과의 결혼 생활을 언급, 혜리에게 "언제든 내 편일 거 같은 사람을 만나야 한다"라는 조언을 건네기도 했다.

한편 이보영과 지성은 2013년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 이보영은 최근 MBC 드라마 '메리 킬즈 피플'에 출연했으며 지성은 MBC 드라마 '판사 이한영' 출연을 앞두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com



