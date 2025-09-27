김우빈, 동네 헬스장서 혼자 운동하는 이유 "나 때문에 코치 유명해지면 …

이게은 기자
기사입력 2025-09-27 09:49
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
박나래, 기안84 실언에 오열했다 "조부모님 유품, 중고거래 하라고?" ('나혼산')[SC리뷰]
"보고 싶은데 올 수 있니" 故전유성 마지막 부탁 못지킨 이문세.."하루종일 멍해"
'42세' 솔비, 압구정 클럽서 퇴짜 맞고 충격 "나이 많아서 못 들어간다고"
심현섭, 11세 연하 ♥정영림에 사과 "일반인인데, 나란 사람 만나 미안해"
‘배드파더스→법정’ 김동성, 6년간 양육비 1억 미지급 끝에 기소[SC이슈]
역전+결승 만루포 치고도 웃지 못한 김민성 "실수한 걸 잊어선 안돼…무겁게 받아들이길" [인터뷰]
"10승 전혀 중요하지 않다" 그래도 구단 최초인데…기회는 한 번 더 있다?
'韓 미드필더 재능' 조진호, 드디어 튀르키예 1군 데뷔…"젊고 잠재력이 큰 선수" 칭찬
노시환 그냥 태그했다면…1위 확정? 어림없다! 한화, '오스틴 최초 기록' LG 잡고 2.5G 차 추격 [대전 리뷰]
토트넘 판더펜? 포항엔 '한더펜!' 주전 맹활약→쿠플영플→ACL 데뷔...무럭무럭 자라는 한현서 "쓸 수밖에 없는 선수 되겠다"[현장인터뷰]