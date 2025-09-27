컴투스, 2년 연속으로 '한국프로야구선수협회장기 리틀&여자야구대회' 공식 후원

기사입력 2025-09-27 15:14


컴투스는 2년 연속으로 '제3회 한국프로야구선수협회장기 컴투스프로야구 리틀&여자야구대회'를 공식 후원한다고 밝혔다.

선수협회장기 대회는 한국프로야구선수협회(이하 선수협)가 주최하고, 한국리틀야구연맹과 한국여자야구연맹이 공동으로 주관한다. 컴투스는 대한민국 유소년 및 여자 야구 발전을 위해 지난해에 이어 2년 연속 후원사로 참여하고 있다.

올해 대회는 27일 개막식을 시작으로 오는 11월 23일까지 화성드림파크 리틀 메인야구장에서 진행된다. 전국에서 리틀야구 102개팀과 여자야구 37개팀 등 총 3000여 명이 참가하며, 특히 11월 23일 열리는 결승전은 MBC스포츠+(리틀야구)와 SPOTV(여자야구)를 통해 생중계 된다.

이날 개막식에는 컴투스 홍지웅 제작총괄이 개회 선언과 함께 시구자로 나섰다. 또 선수협 장동철 사무총장을 비롯해 올해부터 한국리틀야구연맹을 이끌고 있는 배우 김승우 회장, 한국여자야구연맹 임혜진 회장 등 많은 관계자가 참석했다.

이와 함께 컴투스는 개막식 당일 현장에 '컴프야2025' 모델 문동주(한화), '컴프야V25' 모델 구자욱(삼성) 및 김도영(KIA)까지, 각 선수의 이미지와 함께 촬영할 수 있는 포토그레이 부스를 설치했다.

컴투스 홍지웅 제작총괄은 "지난 20여 년간 다양한 야구 게임을 서비스하며 팬들과 함께 대한민국 야구의 역사를 기록해 왔다"며 "앞으로도 꿈을 키워가는 모든 선수가 더 큰 무대로 나아갈 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 전했다.

한편 컴투스는 지난해부터 선수협과 함께 프로야구의 발전뿐만 아니라 유소년 및 여자 야구 등 아마야구를 적극 후원하고, 초록우산 어린이재단 후원 아동과 가족들을 초청해 관람 행사를 개최하는 등 야구 문화의 다방면 확산을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

