EA의 대표 축구게임 'FC 26', 26일 전세계 정식 출시

|
EA는 자사의 대표 축구 게임 시리즈 최신작 'FC 26'을 지난 26일 전세계에 정식 출시했다고 밝혔다.
EA는 커뮤니티 피드백을 바탕으로 게임플레이 전반을 대대적으로 개선했다고 밝혔다. 가장 큰 변화는 두 가지 신규 게임플레이 프리셋의 추가다.
커리어 모드에서는 실제 축구와 가장 유사한 경험을 제공하는 '어센틱 게임플레이(Authentic Gameplay) 프리셋'이 도입됐고, FUT(Football Ultimate Team)와 클럽 모드에서는 정교해진 기본기와 일관성, 향상된 반응성을 기반으로 최적화된 플레이를 지원하는 '컴페티티브 게임플레이(Competitive Gameplay) 프리셋'이 새롭게 적용됐다.
또 축구 전설들의 플레이 스타일에서 영감을 얻은 신규 아키타입도 추가돼 클럽과 선수 커리어 모드에서 더욱 다양한 플레이가 가능하다. 이밖에 시즌 전체를 아우르는 매니저 라이브 챌린지도 신설돼 실제와 가상의 시나리오를 반영한 다양한 도전을 선보인다. FUT 역시 라이브 이벤트와 토너먼트 모드가 새롭게 도입됐으며, Rivals(라이벌스)와 Champs(챔스) 시스템도 전면 개편됐다.
또 전세계 300개 이상의 축구 파트너와 협업해 UEFA 챔피언스리그, UEFA 유로파리그, UEFA 유로파 컨퍼런스리그, CONMEBOL 리베르타도레스, 프리미어리그, 분데스리가, 라리가 EA 스포츠 등 세계 최고의 대회를 게임 속에 완벽히 재현했다고 전했다. 더불어 여자 분데스리가, 리가F, 바클레이 여자 슈퍼리그, 여자축구리그, D1 Arkema, UEFA 여자 챔피언스리그까지 담아내 남녀 축구 모두에서 차별화된 리얼리티를 선사한다.
EA 스포츠 FC는 팬 중심의 게임 개발을 위해 커뮤니티 기반의 의견 수렴 플랫폼 'FC 피드백 허브(Feedback Hub)'를 운영한다. 유저들은 공식 디스코드와 포럼, 소셜미디어를 통해 직접 아이디어를 제안하고 문제를 공유하며, EA와 함께 게임의 미래를 만들어갈 수 있다.
EA 스포츠 FC의 SVP 겸 그룹 총괄 매니저 닉 블로디카는 "'FC 26'의 출시는 팬들과 함께 축구의 미래를 만들어가는 중요한 순간"이라며, "팬들의 목소리를 반영해 전면 개편된 게임플레이를 통해 전세계 축구 팬들이 그 어느 때보다 역동적이고 팬 중심적인 커뮤니티를 경험할 수 있을 것"이라고 전했다.
