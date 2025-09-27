솔라, 윤도현에 공식적인 사과 전했다.."대학 교수님 오해, 죄송합니다"…

|
[스포츠조선 김수현기자] 가수 솔라가 '대학 교수님'이라 오해한 윤도현에게 사과했다.
27일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 모두가 기다려왔던 '80s MBC 서울가요제의 본선 경연이 시작됐다.
|
가요제에 앞서 솔라는 누구와 듀엣을 하고 싶냐는 질문에 "저는 사실 윤도현 선배님과 하고 싶다. 제가 대학생 때 학교 교수님이셨는데 저는 실용음악과가 아니어서 못 뵀다. 너무 한번 만나 뵙고 싶었는데 만날 기회가 없었다"라고 말한 바 있다.
|
윤도현은 "내가 (솔라 모교의) 교수였다는데 내가 교수였던 적이 없다. 아니다"라 했고 솔라는 "한양여대의 (교수님 아니셨냐)"라 재차 물었다. 윤도현은 "어떻게 된 거지?라며 의아해 했다.
그는 "집안 어른들에게 전화와서 '언제 교수했는데 말도 안하고 하냐'라 하시더라. 저는 '그런 적이 없는데 무슨 소리냐'라 했다"라 해명했다. 솔라는 결국 "죄송합니다"라며 급하게 사과하며 일단락됐다.
shyun@sportschosun.com