“칼질도 치명적” ‘셰프 모드’ 켠 BTS 정국, 위버스 라이브서 크림 …

[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단(BTS) 정국이 요리사로 변신해 팬심을 제대로 흔들었다.
이어 정국은 능숙하게 버섯을 볶고 크림과 치즈를 더해 진한 소스를 완성했고 고급 레스토랑을 방불케 하는 파스타를 완성했다. "예쁜 접시에 야무지게 담아보겠다. 팬 여러분께 잘 보여드려야 하니까"라며 플레이팅까지 세심하게 마무리한 정국은 직접 만든 파스타를 맛보며 만족스러운 미소를 지었다. 팬들은 "칼질 소리마저 심쿵", "레스토랑 오픈해도 되겠다", "요리하는 정국, 눈호강 제대로다"라는 반응을 쏟아냈다.
정국의 '먹방'은 여기서 끝이 아니었다. 그는 콜라·사이다 같은 탄산음료와 커피를 끊었다고 밝히며 "디저트를 안 먹을 순 없을 것 같다"며 2차 요리를 예고했다. 이어 한 손으로 달걀을 깨는 퍼포먼스로 팬들을 사로잡은 정국은 소금·후추와 버터를 넣은 스크램블 에그를 만들고 라꽁비에뜨 버터로 구운 식빵 위에 딸기잼과 함께 올려 디저트까지 완성했다.
한 시간여 이어진 '셰프 정국'의 요리 라이브는 팬들에게 눈과 귀, 입까지 사로잡는 콘텐츠로 남았다. 팬들은 "요리 실력도 타고났다", "정말 다재다능하다"며 그의 새로운 매력에 환호했다.
한편 정국이 속한 그룹 방탄소년단은 내년 초 완전체 컴백을 목표로 앨범 작업에 박차를 가하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com