'2년 6억원' 키움은 사령탑 고민 끝냈다…홈 최종전 '유종의 미', 두…

[스포츠조선 이종서 기자] 또 한 명의 '감독'이 탄생했다. 이번에는 '대행' 딱지를 뗐다.
두산 베어스는 올해 6월2일 이승엽 감독 사퇴를 발표했다. 지난 2년 간 포스트시즌을 이끌며 성과를 냈지만, 올 시즌 외국인선수의 부진 등이 맞물리면서 시즌 초반부터 성적이 떨어졌다. 이 감독이 물러난 뒤 남은 경기는 조성환 감독대행 체제로 치르게 됐다.
조 대행의 장점은 명확했다. 롯데 자이언츠에서 뛰던 시절 '캡틴'이라는 별명이 붙을 정도로 뛰어난 리더십을 자랑했다. 두산에서 수비코치, 퀄리티컨트롤(QC) 코치, 수석코치 보직을 역임하며 '베어스 야구' 방향성을 파악할 수 있었던 부분도 강점이었다.
'조성환호'는 7월과 8월 모두 5할이 넘는 승률을 자랑했다. 선수단 구심점 역할을 하던 양의지가 9월 중순 부상으로 빠지면서 잠시 주춤했지만 떨어졌기도 했지만, 완전체가 된 뒤 다시 경기력을 올렸다. 특히 25일에는 2위 경쟁을 하고 있던 한화를 상대로 7대0 완승을 거두며 내년 시즌 가능성을 엿보게 했다. 한화의 선발 투수가 올 시즌 16승을 기록하고 있던 와이스였다는 걸 고려하면 두산은 확실하게 달라진 힘을 보여줬다.
이후 2연패에 빠지긴 했지만, 홈 경기 '유종의 미'는 성공했다. 조 대행 역시 홈 마지막 경기에 많은 힘을 실었다. 선발투수 곽빈은 7이닝 2실점으로 '에이스'의 모습을 되찾았다. 박치국(⅔이닝 무실점)-김택연(1⅓이닝)으로 이어지는 불펜도 제몫을 하며 승리를 지켰다.
타선은 '신구조화' 속에서 득점이 이어졌다. 부상을 털고 온 양의지는 대타로 나와 적시타를 때려냈고, 김재환도 3출루 경기를 했다. 안재석 박지훈 김민석 등 '미래 자원'도 안타를 치면서 승리에 힘을 보탰다. 또한 외국인선수 제이크 케이브는 3안타로 활약했다.
경기를 마친 뒤 조 대행도 박수를 보냈다. 홈 마지막 경기에서 자존심을 지킨 사실에 활짝 웃었다. 조 대행은 "올 시즌 마지막 홈경기, 그것도 만원관중 앞에서 꼭 승리하고 싶었다"라며 "선수들이 단결된 모습으로 끝까지 집중해 승리할 수 있었다"고 말했다. 조 대행은 이어 "선발투수 곽빈이 2경기 연속 너무 대단한 피칭을 했다. 공격적인 모습으로 상대 타선을 압도했다. 뒤이어 나온 박치국 김택연도 더할나위 없는 투구를 했다"라며 "야수 중에는 케이브가 1회 선제 득점과 8회 싹쓸이 3루타로 맹활약했다. 안재석 양의지도 찬스에서 클러치 능력을 보였다"고 했다.
두산은 내년 시즌 감독 영입을 위한 탐색 작업을 꾸준하게 하고 있는 것으로 알려졌다. 조 대행의 승격을 비롯해 우승 혹은 포스트시즌 진출 경험이 있는 사령탑이 하마평에 오르고 있다.
마지막 경기를 앞둔 조 대행은 "(홈 최종전서) 1회부터 열성껏 응원해주신 팬들께 감사드린다. 마지막 경기도 최선을 다해 싸우겠다"고 다짐했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
