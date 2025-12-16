고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났…

고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났다고"

기사입력 2025-12-16 06:30


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고준이 영화 '타짜2' 촬영 도중 반신마비를 겪으며 배우 인생 최대의 위기를 맞았던 당시를 떠올렸다.

15일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리?4인용식탁'에는 고준이 출연해 절친 배우 조재윤, 개그맨 이상준을 자취방으로 초대해 진솔한 이야기를 나눴다.

이 자리에서 고준은 18년 무명 끝에 찾아온 기회가 한순간에 절망으로 바뀌었던 순간을 털어놨다.

고준은 "'타짜2'를 찍을 때 18년 만에 무명 생활에서 벗어날 수 있었다. 저에게는 너무 염원했던 기회였다"며 "그런데 영화의 3분의 2를 촬영한 시점에 반신마비가 찾아왔다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.

그는 "역할에 지나치게 몰입하면서 면역력이 크게 떨어졌고, 그 과정에서 대상포진에 걸렸다. 보통은 몸에 오는데, 저는 뇌에 붙었다"며 "그 여파로 반신마비가 왔다"고 설명했다.

이어 "의사들은 6개월이 지나도 회복이 안 되면 평생 후유증이 남을 수 있다고 했다. 7개월이 넘도록 상태가 나아지지 않아 병원을 일곱 군데나 돌았는데, 여섯 곳에서 '앞으로 배우는 못 한다'는 말을 들었다"며 "그 순간 꿈과 직업을 또 한 번 잃었다고 느꼈다"고 당시의 절망을 전했다.

촬영 중단 위기 속에서도 고준은 제작진의 배려로 끝까지 작품을 완주할 수 있었다.

그는 "반신마비가 오면 마비된 쪽 근육이 처지기 시작한다. 입에 철사로 뼈대 구조를 만들어 넣고 연기를 했는데, 마감이 잘 안 돼 잇몸을 찔러 피가 나 NG가 나기도 했다"며 "결국 제작진이 한쪽 방향에서만 촬영해 주는 배려로 영화를 마무리할 수 있었다"고 말했다.


이후 고준은 2년 6개월간의 혹독한 재활을 버텼다. 그는 "매일 침을 200방씩 맞았다"며 "결과는 '배우를 못 한다'는 판정이었지만, 기적처럼 말끔히 회복됐다"고 밝혀 박수를 받았다.

고준은 "그 이후 '미스티', '열혈사제'에 출연하며 다시 배우로 설 수 있었다"며 긴 터널 끝에 찾아온 반전을 전했다.

한편 '절친 토큐멘터리?4인용식탁'은 스타들의 삶과 우정을 음식과 대화를 통해 조명하는 예능 프로그램으로, 매주 진솔한 이야기로 공감을 얻고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

