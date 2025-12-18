"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소…

"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소문에 '손절'

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이서진이 박나래가 풀었던 '나래바' VVIP설에 정면으로 반박하는 내용이 최근 박나래의 논란과 함께 재조명되고 있다.

2018년 방송된 KBS2 '해피투게더4'에서 박나래는 게스트로 출연한 이서진에게 "나래바에서 떡실신돼서 실려나간 이서진 씨, 나래바 이전했는데 또 와주실 거죠?"라고 물었다.

조세호는 "들리는 소문에 의하면 이서진 씨가 먼저 자청해서 나래바에 가고 싶어했다더라"라고 물었고 이서진은 "그런 게 자꾸 부풀려지는 거다. (김)세정이랑 프로그램을 할 때 나래를 알게 됐다. 그때 너무 감사하다고 초대하고 싶다 해서 한번 가겠다 하고 간 것"이라 설명했다.

박나래는 여러 방송에서 이서진의 '나래바' 참석에 대해 이야기한 바 있다. 당시 박나래는 이서진이 VVIP였다며 안주가 늦게 나온다고 보채다 야관문주 한 통을 다 비웠다고 밝힌 바 있다. 만취한 이서진은 창문을 열고 소리를 지르고, 결국 쓰러져 실려갔다고.

이를 언급하자 이서진은 "떡실신 돼서 간 건 아니다. 취한 건 사실이지만 저는 일찍 나왔다. 그렇게 오래 있을 분위기는 아니더라. 집에서 오래 있고 그런 거 별로 안 좋아하니까 일찍 나왔는데 나래가 방송에서 계속 그 얘기를 하면서 자꾸 부풀려지더라"라며 "실려나갔다 그러고 소리를 질렀다 하는 둥 말도 안 되는 소리 하는데 제 발로 걸어갔다. 다음날 촬영이 있어서 11시쯤 간다 하고 나갔다"고 해명했다.


이어 "그러다 나래가 한번 보자길래 '너 자꾸 이러면 고소당한다'고 보냈다. '우리 회사에서 너 고소한대'라고 보냈다. '오빠 너무 죄송해요' 하더니 그 다음부터는 연락이 없다. 얘기를 들어보니 너무 겁먹어서 무서워서 연락을 못한다더라"라고 밝혔다.

나래바 재방문 의향을 묻자 이서진은 "당연히 초대하면 갈 의향이 있다. 근데 또 걔가 나와서 방송에서 살을 덧붙이면 고소장이 날아갈 수도 있다. 저는 괜찮은데 우리 회사 입장에서는 너무 덧붙여지니까"라고 경고했다.

최근 박나래가 전 매니저에게 술, 안주 심부름을 시키고 술에 취해 폭언을 하는 등 술과 관련된 논란으로 계속 입방아에 오르는 가운데, '나래바' 역시 논란의 중심으로 떠오르고 있다.


걸그룹 소속사에서 나래바의 출입을 반대했다거나, 배우 조인성 역시 나래바 초대에 "거긴 들어가는 건 자유지만 나올 때는"이라며 에둘러 거절했던 일화들이 공개되며 연예계에서 나래바의 실체를 이미 알았던 것이 아니냐는 추측이 퍼지고 있다.

