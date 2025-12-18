함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

기사입력 2025-12-18 08:55


함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐…

[스포츠조선 조윤선 기자] 함소원과 전남편 진화가 이혼 후에도 동거해 충격을 안겼다.

17일 MBN '속풀이쇼 동치미'는 '함소원이 남편 진화와 이혼 후 동거하게 된 충격적 이유?'라는 제목의 영상을 업로드했다.

영상에서 함소원과 전남편 진화는 한 집에서 사는 모습을 공개해 놀라움을 자아냈다. 잠옷 차림으로 나타난 진화는 운동 중인 함소원에게 자연스럽게 말을 걸며 마치 부부 같은 모습을 보였다.

진화는 "너무 피곤해서 그냥 여기서 잤다"며 "함소원이 방 쓰라고 줬다"며 함께 생활하고 있다고 밝혔다. 이를 본 MC 이현이는 "한집에 사는 거냐"고 물었고, 함소원은 깊은 한숨으로 대답을 대신했다.


함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐…
앞서 공개된 영상에서 함소원은 진화와 한집살이에 대해 "왜 한 지붕 이혼부부가 됐는지 나도 진짜 잘 모르겠다"고 토로했다.

두 사람은 여전히 만나기만 하면 언성을 높이며 다퉜고, 함소원은 집안일이 서툰 진화를 보며 "답답할 때가 많다"고 털어놨다.

이에 정신과 전문의 이광민은 "지금 정도가 딱 좋은 거 같다"고 조언했고, 가수 박선주는 "서로에게 너무나 상처가 될 것 같다"고 우려했다. 또한 노사연은 "나는 딸이 너무 걱정된다"며 안타까움을 드러냈다.

한편 함소원은 2017년 18세 연하 중국인 진화와 결혼, 이듬해 딸 혜정 양을 출산했으나 지난 2022년 이혼했다. 현재 함소원은 한국에서 딸을 홀로 양육 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

2.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

김태원, 아이유 덕분에 1억 벌었다..."천재성에 '네버엔딩스토리' 리메이크 허락" ('라스')

5.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

2.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

김태원, 아이유 덕분에 1억 벌었다..."천재성에 '네버엔딩스토리' 리메이크 허락" ('라스')

5.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓축구 초대박 소식! '유망주' 양민혁, '손차박' 뛰지 못한 레알 마드리드서 '러브콜'...이적료 121억+카스티야 합류 "팀 정책에 어울리는 선수"

2.

'3할-6HR' 이제야 꽃 피나 싶었는데 전격 은퇴 선언이라니…"프로 왔을 때 목표가 있었습니다" [인터뷰]

3.

소신 발언! "양민혁 레알 가면 망합니다"→베일-모드리치 따를까…"호드리구도 못 뛰는 곳인데"

4.

'감독 무시' 충격! 프랭크 옆에 두고, 포스텍 전술 칭찬→이유 있는 논란이었다…"지금도 전 감독 시스템을 믿는다"

5.

오직 손흥민을 위한 헌정 다큐멘터리 공개...쏘니의 진심 "선택지 많았다, 토트넘으로 다른 EPL 팀 상대하고 싶지 않았어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.