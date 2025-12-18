'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상…

'김지선 아들' 래퍼 시바, '급성 간염' 우려 후 반전..."최악의 상황 피했다"
[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 김지선의 아들로 알려진 래퍼 시바가 건강 상태에 대한 추가 소식을 전하며 팬들의 걱정을 덜었다.
시바는 18일 자신의 SNS를 통해 "검사 결과가 나왔다. 간염은 아니라고 한다"며 "다행히 우려하던 최악의 상황은 아니었다"고 밝혔다.
이어 "항정신과 약물을 과도하게 복용한 영향으로 간 수치가 높게 나온 것 같다는 설명을 들었다"며 "이번 일을 계기로 건강 관리를 제대로 하겠다. 걱정해주셔서 감사하다"고 전했다.
앞서 시바는 몇 주 전부터 헛구역질과 구토 증상이 이어져 병원을 찾았고, 검사 결과 간 수치가 정상 수치의 5배 이상 높게 나왔다고 알리며 우려를 샀다.
당시 그는 바이러스성 급성 간염 가능성을 언급하며 "최악의 경우 간 이식까지도 생각해야 한다는 말을 들었다"고 밝혀 팬들의 걱정이 커진 바 있다.
하지만 이후 진행된 추가 검사에서 간염은 아닌 것으로 확인되며 한숨을 돌리게 됐다. 시바는 현재 의료진의 소견에 따라 경과를 지켜보며 회복에 집중할 계획이다.
한편 시바는 지난해 10월 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에 어머니 김지선과 함께 출연해 화제를 모으며 대중의 관심을 받았다.
