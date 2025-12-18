김하성에게 707억 퇴짜맞은 충격, 송성문 영입으로 푸나...오클랜드가 수상하다

기사입력 2025-12-18 10:42


30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. 경기 종료 후 올 시즌을 마친 키움 선수들이 팬들에게 인사를 했다. 팬들에게 인사하는 키움 주장 송성문. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/

[스포츠조선 김용 기자] 김하성에게 퇴짜 맞은 오클랜드가 송성문에게 오퍼?

미국 메이저리그 진출 포스팅 마감 기한이 얼마 남지 않은 송성문. 이번에는 오클랜드 애슬레틱스와 연관이 됐다.

미국 매체 '트레이드루머스'은 오클랜드가 송성문에게 제안을 건넬 수 있다고 보도했다. 공교롭게도 김하성 영향이다.

오클랜드는 최근 김하성에게 오퍼를 했었다. 김하성에게 다년 계약을 제시한 팀이 있다고 했는데, 그게 오클랜드였다. 4년 총액 4800만달러(약 707억원) 조건이었다.

하지만 이미 골드글러브를 받으며 주가를 높인 김하성에게는 턱 없이 부족한 금액. 김하성은 1년 2000만달러 조건에 애틀랜타 브레이브스행을 선택했다.

현지에서는 이 돈을 아낀 오클랜드가 다른 선수에게 투자를 할 예정이며, 그 수혜자가 송성문이 될 수 있다고 봤다. 오클랜드는 김하성을 2루수로 쓸 계획이었는데, 송성문은 주포지션이 3루지만 2루도 주전급만큼 소화가 가능하다.


야구 국가대표팀이 2일 오후 경기도 고양 야구대표팀 훈련장에서 첫 훈련을 시작했다. 송성문이 밝은 표정으로 몸을 풀고 있다. 고양=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.2/
물론 송성문 외에 다른 선수들도 소개가 됐지만, 후보군으로 언급된 것만 해도 송성문에게는 반가운 소식이다. 또 오클랜드는 팀 전력이 약해 송성문이 충분히 주전 경쟁을 펼칠 수 있는 팀들 중 하나로 꼽혔다. 연고지 이전 문제로 당장 홈구장 없이 셋방 살이를 하는 등 열악할 수는 있지만, 오직 주전 경쟁과 출전만 생각하면 오클랜드는 나쁜 선택이 아니다. 이미 일찌감치 현지에서 송성문에 5개팀의 관심을 받고 있으며, 그 중 한 팀으로 오클랜드가 언급됐었다.

오클랜드는 올해 키움 히어로즈에 입단한 대형 신인 박준현에게도 오퍼를 던진 팀이다. 계약금과 학비 지원 등을 포함해 무려 200만달러를 제시했었다. 한국에서 진출하는 고졸 신인 선수 기준 매우 파격적인 조건. 하지만 박준현은 KBO리그 잔류를 선택했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

