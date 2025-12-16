박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 박나래를 둘러싼 이른바 '갑질 논란'이 장기전 양상으로 번지는 가운데, 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'가 55억 원대 이태원 자택 도둑 사건이 갈등의 결정적 계기였다는 주장을 제기했다.
이진호에 따르면 논란의 출발점은 박나래의 매니저들이 4대보험에 가입되지 않은 상태로 근무했다는 의혹이다.
반면 박나래의 어머니와 당시 남자친구(현재 전 남친)는 회사 임원 및 직원으로 4대보험에 가입돼 있었고, 전 남자친구는 월 400만 원 수준의 급여를 받은 것으로 전해진다.
이진호는 "법적으로 5인 미만 사업장이라 처벌이 곧바로 이어지긴 어렵지만, 정직원 전환과 4대보험 가입을 약속해 놓고 지키지 않은 점이 핵심 쟁점"이라고 짚었다.
이진호가 '분수령'으로 지목한 사건은 올해 4월 발생한 박나래의 이태원 자택 도둑 사건이다.
당시 수천만 원대 귀금속 등 고가 물품이 도난당했고, 박나래가 라디오 생방송에 불참할 정도로 충격이 컸다.
보도 과정에서 '내부자 소행 의심'이라는 표현이 등장하며 파장이 커졌다는 설명이다.
이진호에 따르면 당시 집을 드나들던 인원은 매니저 2명과 스타일리스트 1명 등 총 3명으로, 모두 근로계약서와 4대보험이 없는 상태였다.
그는 "만약 이들 중 한 명이 범인으로 특정될 경우, '근로계약도 없는 인원이 고가 주택을 드나들었다'는 사실 자체가 박나래에게 치명타가 될 수 있는 상황이었다"고 분석했다.
이 과정에서 박나래의 당시 남자친구 A씨가 매니저들과 스타일리스트에게 '근로계약서 작성을 위해 필요하다'며 이름, 주민등록번호, 주소 등 개인정보를 자필로 받아 경찰에 참고자료 형태로 제출했다는 것이 매니저 S씨 측 주장이다.
S씨는 이후 담당 수사관과의 통화에서 자신들 역시 용의선상에 올랐다는 사실을 알게 됐다고 전했다.
실제 수사 결과 도둑은 박나래와 무관한 제3의 외부인으로 밝혀졌지만, 이 과정에서 근로계약·4대보험 문제가 내부적으로 이미 불거졌음에도 9월에 이르러서야 정리됐다는 점이 매니저들의 불신을 키웠다는 것이 이진호의 분석이다.
한편 해당 사안에 대한 최종적인 사실관계는 당사자들의 추가 입장과 법적 판단을 통해 가려질 전망이다.
