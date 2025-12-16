‘블핑’ 로제인 척 사진 찍고 사인..중국 인플루언서 논란

기사입력 2025-12-16 10:59


X 캡처

사진 제공=더블랙레이블

[스포츠조선 박아람 기자] 중국에서 열린 블랙핑크 로제의 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 사실상 '행사 주인공'처럼 부각되며 논란이 일고 있다.

현지시간 15일 말레이시아 연예 매체 '하이프'에 따르면, 이달 초 중국 청두에서 열린 로제의 공식 팝업스토어 마감 행사에 인플루언서 '데이지'가 초청됐다. 해당 팝업스토어는 로제의 공식 굿즈 판매와 테마 포토존을 중심으로 운영된 공식 행사다.

그러나 행사 당일 현장 진행자가 데이지를 주인공처럼 소개하면서 논란의 불씨가 됐다. 데이지는 이후 팬들과 사진을 촬영하고, 로제의 공식 굿즈에 직접 사인을 하는 모습까지 보였다. 특히 행사 당일 데이지가 로제가 평소 즐겨 입는 스타일과 유사한 의상을 착용한 점도 팬들의 반발을 샀다.

이를 두고 일부 팬들은 "외형과 연출 전반이 로제를 연상시킨다", "팝업스토어의 주객이 전도됐다"는 반응을 보이며 비판을 제기했다. 온라인을 중심으로 논란이 확산되자 데이지는 자신의 SNS를 통해 입장문을 발표했다.

데이지는 "행사 이후 논란을 접하고 설명이 필요하다고 느꼈다"며 "쇼핑몰 측의 초청으로 행사에 참여했으며, 모든 진행은 주최 측과 사전에 논의된 방식에 따른 것"이라고 밝혔다. 이어 "모든 행동은 로제를 홍보하려는 의도였고, 어떠한 금전적 대가도 받지 않았다"고 해명했다.

또한 그는 "로제와 팬들이 중심이 돼야 한다는 점을 충분히 인식하고 있다"며 "부적절하게 보일 수 있는 부분이 있었다면 반성하며, 앞으로 더 신중하게 행동하겠다"고 덧붙였다.

하지만 사과문 발표 이후에도 해외 팬들의 비판은 이어지고 있다. 팬들은 "팬심과 모방은 분명히 다르다", "로제 홍보보다 개인 관심을 끌기 위한 행동처럼 보인다"는 반응을 보이며 부정적인 시선을 거두지 않고 있다.



