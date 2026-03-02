"너무나 힘든 현실" 다리 절단 피한 '스키 여제' 린지 본, 휠체어 타고 마침내 집으로

기사입력 2026-03-02 21:05


[스포츠조선 김성원 기자]'스키 여제' 린지 본(42)이 마침내 집으로 돌아갔다.

본은 2일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '집이 최고야. 내 침대에서 자는 건 정말 기분 좋은 일이지만, 레오가 늘 그랬듯이 반갑게 맞아주지 않는 현관문을 휠체어를 타고 들어서는 건 너무나 힘든 현실이었다'며 '나는 지금 치료와 회복에 집중하고 있다. 힘들고, 고달픈 여정이겠지만 항상 그래왔듯이 모든 에너지를 쏟고 있다'고 밝혔다.

레오는 그의 반려견이다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 사고로 쓰러진 그날, 레오도 하늘로 떠났다. 본은 이날 자신의 또 다른 반려견인 챈스와 함께 찍은 사진을 SNS에 올렸다.

그는 지난달 8일 이탈리아 코르티나의 토파네 알파인 스키센터에서 열린 여자 활강에서 13초 만에 쓰러졌다. 깃대에 부딪힌 뒤 몸의 중심을 잡지 못하고 추락한 후 설원 위를 뒹굴었다.

본은 대회 직전 왼무릎 전방 십자인대 파열로 신음했지만 올림픽 출전을 강행했다. 그는 일어나지 못했고, 닥터 헬기로 긴급 이송됐다. 코르티나 지역 병원 중환자실에서 1차 치료를 받은 뒤 트레비소 지역 대형 병원으로 옮겨졌다. 검사 결과, 왼쪽 다리 경골이 복합 골절됐다.


본은 무려 5차례나 대수술을 받았다. 그는 최근 치료 과정을 담은 영상과 글을 올렸다. 본은 "항상 모든 일에는 이유가 있다고 말하지만, 만약 내가 전방십자인대 파열 부상을 당하지 않았더라며, 톰 해켓 박사님이 내 곁에 없었을 거고, 내 다리를 구할 수도 없었을 거다. 해켓 박사님이 내 목숨을 구해 주셨다. 다리를 절단하지 않도록 해주셨다"며 "오른쪽 발목도 부러져서 당분간 휠체어를 타야 할 것 같다. 조만간 목발을 짚고 걸을 수 있기를 바라지만, 두고 봐야한다. 하지만 재활에 전념해서 최대한 빨리 회복할 수 있도록 노력할 거다. 늘 그랬듯이 한 단계씩 차근차근 나아갈 거다"라고 밝혔다.

그는 금속판과 나사가 박힌 엑스레이 사진도 공개했다. 본은 올림픽에서 총 3개의 메달을 따냈다. 2010년 밴쿠버 대회에서 활강 금메달, 슈퍼대회전에서 동메달, 2018년 평창 대회에선 활강 동메달을 목에 걸었다. 2014년 소치 대회는 부상으로 불참했다.

그는 2019년 부상으로 은퇴했다가 2024~2025시즌에 현역으로 복귀해 밀라노-코르티나 동계올림픽을 준비해 왔다. 그러나 시련이었다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

