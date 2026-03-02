[여자아시안컵 리뷰]"'비지니스석 논란' 날렸다" 무자비한 女신상우호, '美공습'이란 상대로 시원한 32개슛→3-0 쾌승

|
[스포츠조선 윤진만 기자]신상우호가 이란 여자 축구대표팀을 압살했다.
신상우 감독은 4-1-4-1 포메이션을 꺼냈다. 최유정(화천KSPO)이 최전방에 포진했고, 강채림(몬트리올로즈) 지소연(수원FC위민) 문은주(화천KSPO) 최유리(수원FC위민)가 미드필드진에 늘어섰다. 정민영(오타와래피드)이 수비형 미드필더에서 수비 보호 임무를 맡았다. 장슬기(경주한수원) 노진영(문경상무) 고유진(인천현대제철) 김혜리(수원FC위민)이 포백을 꾸리고, 김민정(인천현대제철)이 골키퍼 장갑을 꼈다.
|
한국은 16번째 슈팅으로 기다리던 선제골을 뽑았다. 전반 37분 '에이스' 지소연이 페널티 아크에 서있는 최유정에게 전진패스를 보냈고, 최유정은 패스를 잡아두지 않고 좌측에 있는 장슬기에게 논스톱으로 짧게 내줬다. 장슬기의 왼발슛이 골대에 맞고 나오자, 최유리가 침착하게 밀어넣었다. 전반 막바지 지소연 강채림 최유정이 잇달아 결정적인 찬스를 날리면서 전반은 한국이 1-0으로 앞선채 마무리됐다.
후반도 대한민국 페이스였다. 신 감독은 후반 12분 강채림 최유정 최유리를 동시에 빼고 송재은 김민지 이은영을 투입하며 추가골을 노렸다. 교체 2분만에 추가골이 나왔다. 이은영이 상대 페널티 박스 안에서 반칙을 얻었다. 페널티킥 키커로 나선 김혜리가 침착하게 골로 연결했다. 후반 21분 지소연이 빠지고 김신지가 투입됐다.
한국은 후반 30분 김혜리의 프리킥을 고유진이 헤더로 밀어넣으면서 점수차를 3골로 벌렸다. 추가골은 없었다. 경기는 그대로 한국의 3대0 승리로 끝났다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com