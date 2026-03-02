풍자, 28kg 감량했는데.."120kg 같아" 돌직구에 '충격'

기사입력 2026-03-02 20:35


풍자, 28kg 감량했는데.."120kg 같아" 돌직구에 '충격'

[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 풍자가 조카의 솔직한 대답에 충격받았다.

2일 유튜브 채널 '풍자 테레비'에는 '풍자의 육아일기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 풍자는 지인의 아들과 오붓한 시간을 가졌다.

이날 풍자는 "사무실에 아주 귀여운 손님이 찾아온다. 예전에 유니버셜 스튜디오에 같이 갔던 윤이라는 친구"라며 "친한 카메라 감독님 아들인데 완전 친조카다. 윤이랑 데이트를 할 건데 뭘 할지는 아직 모른다. 윤이가 정말 먹고 싶은 거, 하고 싶은 거, 다 맞춰주고 싶어서 오늘은 아무런 계획이 없다. 기대된다"고 말했다.


풍자, 28kg 감량했는데.."120kg 같아" 돌직구에 '충격'
이후 모습을 드러낸 윤이는 풍자를 위해 꽃다발을 선물로 준비해 감동을 자아냈다. 이어 풍자는 윤이의 눈높이에 맞춘 퀴즈를 내기 시작했다. 풍자는 "이모가 여태까지 먹은 두쫀쿠 숫자는?"이라고 물었고, 윤이는 "6개 정도? 8개?"라고 답했다. 이에 풍자는 "40개"라고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.

또한 풍자는 "이모의 몸무게는?"이라고 물었고, 윤이는 고민 끝에 "120?"이라고 답했다. 최근 28kg 감량에 성공한 풍자는 "이모가 120kg처럼 보이냐"며 충격을 감추지 못해 폭소를 안겼다.

풍자는 이후 윤이와 함께 종이접기를 하고, 피자집 데이트를 즐기며 오붓한 시간을 보냈다. 또한 올해 8세로 초등학생이 된 윤이를 위해 학용품 쇼핑까지 함께하며 특별한 하루를 마무리했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

"장항준보다 흥행 못했다" 류승완 감독, 손석희 질문에 쿨하게 내놓은 답 ('질문들')

3.

‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3·1절에 일본서 태극기 흔들었다..누리꾼 “의미 있는 행동” 응원

4.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

5.

같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로 못해”

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

"장항준보다 흥행 못했다" 류승완 감독, 손석희 질문에 쿨하게 내놓은 답 ('질문들')

3.

‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3·1절에 일본서 태극기 흔들었다..누리꾼 “의미 있는 행동” 응원

4.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

5.

같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로 못해”

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

'이럴수가' 156㎞ 위력투 뒤 3실점 충격, 韓 에이스 이대로 괜찮나…결국 조기 교체[오사카 현장]

3.

"너무나 힘든 현실" 다리 절단 피한 '스키 여제' 린지 본, 휠체어 타고 마침내 집으로

4.

韓 축구 비상, "발목 부상 우려" 손흥민, '깜짝 근황' 정상이 아니다→격투기급 반칙에 아킬레스건 작살날 뻔..."얼음찜찔하며 절뚝여"

5.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.