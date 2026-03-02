韓 축구 비상, "발목 부상 우려" 손흥민, '깜짝 근황' 정상이 아니다→격투기급 반칙에 아킬레스건 작살날 뻔..."얼음찜찔하며 절뚝여"

축구 전문 매체 올레 미국판은 2일(한국시각) SNS를 통해 '손흥민의 발목 부상 우려'라며 한 영상을 공개했다.
해당 영상에서 손흥민은 경기 후 모습이 공개됐는데, 왼쪽 발목에 얼음을 두르고, 절뚝거리는 모습이 나타났다. 손흥민은 부상 위험 속에서 통증을 느끼면서도, 영상 속에서 웃음을 잃지 않고 인사하는 모습도 보여줬다. 올레는 '손흥민은 휴스턴 다이너모와의 경기 후 발목에 얼음찜질을 하며 경기를 마쳤다'고 했다.
AFP연합뉴스
LA FC는 1일 미국 텍사스주 휴스턴의 쉘 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 2라운드에서 2대0으로 승리했다. LA FC는 개막전에서 리오넬 메시의 인터 마이애미를 3대0으로 잡은데 이어 2연승에 성공했다. 2019년 7월 이후 7년여만에 휴스턴 원정에서 승리했다.
손흥민은 최전방 공격수로 선발 출전했다. 시즌 초반 좋은 기세를 이어갈 기회였다. 손흥민은 지난달 22일 미국 LA의 메모리얼 콜리세움에서 열린 리오넬 메시의 인터 마이애미와의 리그 개막전에서 3대0 승리를 이끌었다. 이날 경기도 활약이 이어졌다. 후반 10분 왼쪽 코너킥 상황에서 짧은 패스를 주고 받은 손흥민이 중앙에 있던 델가도에게 연결했다. 델가도가 아크 정면에서 절묘한 오른발 감아차기로 휴스턴 골망을 흔들었다. 손흥민의 시즌 2호 도움이었다.
퇴장도 유도했다. 전반 추가시간 손흥민 볼을 받으러 나오는 과정에서 안토니오 카를로스에게 강하게 밟혔다. 주심은 지체없이 퇴장을 선언했다. 후반 31분에도 손흥민이 단독 찬스를 잡기 직전 부자트가 쓰러뜨렸다. 주심은 또 한장의 레드카드를 꺼냈다.
사진=트위터 캡처
경기 후 휴스턴은 퇴장에 대한 억울함을 호소하기도 했다. 주심 판정을 받아들이지 못한 카를로스는 그라운드에 남아 지속적으로 항의했으나 번복되지 않았다. 카를로스는 라커룸으로도 들어가지 않고, 경기 통로에 남아서 손흥민에게 항의하기도 했다. 하지만 손흥민에 몸에 남은 부상의 흔적이 얼마나 심각한 반칙이었는지를 짐작케 했다.
손흥민은 프리시즌 동안에도 부상을 겪은 것으로 알려졌다. 마크 도스 산토스 감독은 지난 마이애미전에서 손흥민을 교체한 이후 그 이유를 밝혔었다. 도스 산토스는 "손흥민은 프리시즌 동안 두 번의 부상으로 인해서 완벽하게 소화하지 못했다. 여전히 컨디션 관리가 필요하다. 하지만 지난 두 경기에서 보여준 노력은 최고였다"고 했다.
손흥민이 부상으로 빠진다면 LAFC만이 아니라 월드컵을 준비 중인 한국 대표팀에도 비상일 수밖에 없다. 상대의 집중 견제 대상이 된 손흥민의 몸관리가 더 중요해지는 시즌이다.