이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

기사입력 2026-03-03 06:10


이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다…

[스포츠조선 정안지 기자] 이상민이 30년 전 표절 시비로 인해 힘들었던 시간을 털어놓으며 극단적 선택에 대한 오해에 대해 정정했다.

2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "이거 방송 나갈 수 있냐. 탁재훈 이상민 김준호"이라는 제목으로 영상이 게재됐다.

이날 이상민은 그룹 룰라 3집 '천상유애'를 언급하며 과거 표절 논란을 회상했다. 그는 "룰라 표절 때문에 병원에 입원했었다"라면서 "노래가 너무 좋으니까 '노래 열심히 해야되겠다' 해서 애들 연습시키고 노래를 다 끝냈는데, 방송하기도 전에 표절이라고 해서 난리가 났다"라며 당시 상황을 전했다.

그는 "똑같은 노래가 파일로 올라왔다. 우리나라 최초로 인터넷이 있었을 때다"라면서 "그때 딱 듣고 나도 충격이더라. 내가 부른 노래와 동일한 원곡이 존재했었다. 차라리 리메이크했으면 아무 일도 없었을 텐데 너무 자존심 상했다"라며 충격 받았던 당시에 대해 이야기 했다.


이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다…
당시 이상민이 극단적 선택을 시도했다는 보도가 나오기도 했다. 이에 대해 이상민은 "너무 힘들어서 병원에 입원한 건 맞다. 그런데 정말 죽으려고 했던 건 아니다"라고 선을 그었다.

이어 그는 "재훈이 형이 정이 많지 않나, 이 형이 울면서 나한테 와가지고 '네가 왜 죽냐'라면서 소리쳤다"라고 했다. 탁재훈은 "의사고 뭐고, 사람을 살려야 하지 않나"며 "붕대를 하고 있어서 뜯었는데 그새 딱지가"라며 난리 친 게 무색한 잘 아문 상처에 당황했던 당시를 떠올렸다.

이에 민망해진 이상민은 "(상처가)심하지 않았다"라면서 "정말 심각하게 죽고 싶은 게 아니고 화가 나 내리친 유리에 다쳤다"라며 극단적 선택에 대한 오해를 바로잡았다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

2.

'86세' 전원주, 빙판길서 넘어져 인공관절 수술 "걷기 힘들어"

3.

이상민, 술자리 패싸움 입건 전말..."남희석에 웃겨보라고 시비" ('짠한형')

4.

이상민, 69억 빚 겨우 청산했는데 또 사업..."♥아내도 응원" ('짠한형')

5.

랄랄, 코 성형수술만 3번째 "이런 적은 처음...주변서도 놀라"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

2.

'86세' 전원주, 빙판길서 넘어져 인공관절 수술 "걷기 힘들어"

3.

이상민, 술자리 패싸움 입건 전말..."남희석에 웃겨보라고 시비" ('짠한형')

4.

이상민, 69억 빚 겨우 청산했는데 또 사업..."♥아내도 응원" ('짠한형')

5.

랄랄, 코 성형수술만 3번째 "이런 적은 처음...주변서도 놀라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"너무나 힘든 현실" 다리 절단 피한 '스키 여제' 린지 본, 휠체어 타고 마침내 집으로

2.

韓 축구 비상, "발목 부상 우려" 손흥민, '깜짝 근황' 정상이 아니다→격투기급 반칙에 아킬레스건 작살날 뻔..."얼음찜찔하며 절뚝여"

3.

떠난 100억 FA 무서운 타자였네. 친정 KT 첫만남부터 비수 꽂았다. 첫 안타가 1타점 결승 2루타.

4.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

5.

'이란 탈출 준비' 이기제, 4년전 '러시아 전쟁→계약해지' 황인범 사례 따를까…"귀국하는대로 모든 가능성 검토"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.