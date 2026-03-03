김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')
[스포츠조선 정안지 기자] 김준호가 금주 이유로 2세를 언급하며 간절함을 드러냈다.
2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "이거 방송 나갈 수 있냐. 탁재훈 이상민 김준호"이라는 제목으로 영상이 게재됐다.
이날 김준호는 본격 술을 마시기 전 "오늘이 거의 마지막 술이다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.
그는 "병원의 힘을 빌려서 임신하기로 약속을 했다"라면서 "병원에서 보름 정도 술을 마시지 말라고 했다"라며 2세를 위해 보름간 금주를 하기로 했다고 밝혔다.
김준호는 "시험관을 하려면 남자의 정자가 48시간 전에 가장 생기 있다고 하더라"고 하자, 탁재훈은 "그런 게 어디 있냐. 가장 흥분했을 때가 최고다"라고 해 웃음을 안겼다.
신동엽은 "먼저 정자를 배출한 다음에 그다음부터 이틀 동안 생성되는 정자"라고 거들었고, 김준호는 "맞다"라며 고개를 끄덕였다.
이어 김준호는 정호철을 향해 "오늘 거의 마지막 술이다. 좀 듬뿍 줘라. 오늘 나 많이 마시고 내일부터 절제하면서 좀 키워야 한다"라며 2세를 향한 각오를 드러냈다. 장난스러운 분위기 속에서도 아이를 향한 진심이 묻어났다.
한편 김준호는 김지민과 지난해 7월 결혼식을 올렸으며, 최근 시험관 시술을 통해 2세를 준비 중이라고 밝혔다.
김지민은 최근 유튜브 채널 '준호 지민'에서 "내일 모레부터 주사 시술이다"고 했고, 이를 들은 김준호는 "아이를 만약에 2월에 가지면 12월에 낳는다"라며 설렘을 드러냈다.
특히 2세를 위해 금주 뿐만 아니라 금연 중인 김준호 "안 피니까 안 피게 된다. 자기와 아이를 생각하니까 의무감으로, 책임감으로 끊을 수 있다. 그렇게 못 끊었던 걸"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.
