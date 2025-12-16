박나래, 수척해진 얼굴로 등장 "법적절차 진행중, 더 이상 입장 없다"

|
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박나래가 최근 불거진 논란과 관련해 직접 입장을 전했다.
또한 최근 제기된 갑질 논란과 불법 의료 의혹에 대해서는 "사실 관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행 중"이라고 밝혔다.
|
그러면서 "현재 수많은 얘기들이 오가고 있지만 또 다른 누군가가 상처를 받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 제가 원하는 것이 아니"라고 덧붙였다.
박나래는 "당분간 모든 활동을 멈추고 이 사항을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 한다"며 '제 자리에서의 책임과 태도를 되돌아보겠다. 시간이 필요한 문제는 차분히 절차에 맡겨 진행해보겠다"고 말했다.
마지막으로 "저를 아껴주셨던 많은 분들께 감사드리며 더 이상의 논란을 만들지 않기 위해 이 영상 이후로 관련 말씀을 드리지 않겠다"라고 전한 뒤 다시 한 번 고개를 숙였다.
한편 박나래는 전 매니저들에 대한 갑질과 불법 의료 행위 의혹에 휩싸여 방송 활동을 중단했다. 전 매니저들은 술자리 강요, 안주 심부름, 파티 뒷정리 등을 이유로 24시간 대기하며 괴롭힘과 폭언을 당했다고 주장했다. 또 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등도 주장하며 박나래를 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다.
전 매니저들은 박나래가 전 남자 친구를 소속사 직원인 것처럼 허위 등재한 후 올해 1월부터 11월까지 총 4,400여만원을 지급했다고도 주장했다. 뿐만 아니라 지난 8월에는 전 남자 친구의 전세보증금을 마련하기 위해 3억 원을 회사 명의 계좌에서 송금했다며 횡령 의혹도 제기했다.
이후 박나래는 "전 매니저들과 대면해 오해와 불신들을 풀었다"고 입장을 밝혔으나, 전 매니저들은 "사과도 받지 못했고 양측의 어떠한 합의도 없었다"고 반박했다. 이들은 "(당시) 박나래가 술을 마신 상태였고 약속했던 합의나 사과는 없었다. 오히려 '다시 나와 일하면 안 되냐' '노래방에 가자'등의 말까지 했다"고 주장했다.
또 전 매니저들은 "양측의 합의 조건이 맞지 않았고, 박나래가 '철저한 조사와 법적 증거로 해결하자'고 말했다"고 전했다.
현재 박나래는 논란으로 인해 출연 중이던 MBC '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차했다. 내년 1월 방영 예정이던 MBC 신규 예능 '나도신나'는 제작과 편성을 취소했다.