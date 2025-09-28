유재석, 이번 명절은 차태현→유연석과 함께 "내 속 뒤집개들"(핑계고)

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 차태현과 유연석, 방송인 남창희가 유재석과 다시 뭉친다.
27일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '[특집 예고캠] 추석 뒤집개'라는 제목의 추석 특집 예고 영상이 공개됐다. 영상에는 추석을 맞아 함께 모인 '핑계고' 계원들의 모습이 담겼으며, 그중에는 '4회차 계원' 차태현과 '3회차 계원' 유연석, '명예계원 3호' 남창희가 등장해 기대감을 높였다.
이어 그는 "못 먹는 음식 있냐"라고 묻자, 차태현은 "나 생강 싫어해"라고 답했다. 이에 유재석이 이유를 묻자 "그냥"이라고 짧게 이야기 하며 유재석의 속을 뒤집어 놨다. 차태현은 "생강 싫어하는 데 무슨 이유가 있어?"라고 되물었고, 유재석은 "이러면 대화하지 말자는 거지"라고 황당해 했다. 이에 차태현은 "생강 으엑"이라며 장난을 쳤다.
이날 네 사람은 명절 분위기를 자아내기 위해 꼬치전도 함께 만들었다. 유재석이 만든 요리를 본 이들은 웃음을 터뜨렸고, 유재석은 "내 건 제사상에 못 올리지"라며 자조했다. 이에 남창희는 "오랑캐들이 먹을 거 같은 느낌"이라고 표현해 유재석의 속을 또 한 번 뒤집어놨다. 유재석은 "이게 또 슬슬 후반 되니까 내 속을 뒤집네"라며 웃었다.
한편, 차태현과 유연석, 남창희가 출연하는 추석 특집 '핑계고'는 오는 10월 6일 오전 9시, 유튜브 채널 '뜬뜬'을 통해 공개될 예정이다.