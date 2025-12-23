류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

기사입력 2025-12-23 09:19


류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 류시원이 19세 연하 미모의 아내를 처음으로 공개했다.

22일 방송된 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수♥원진서의 결혼식이 공개됐다.

이날 공개된 윤정수의 결혼식에는 오랜 절친 류시원이 아내와 함께 참석해 눈길을 끌었다. 방송에서 처음으로 얼굴이 공개된 류시원의 아내는 놀라운 미모를 자랑해 시선을 사로잡았다.

윤정수는 남편 뒤에서 쭈뼛거리던 류시원 아내를 불러 친근하게 인사하며 친분을 과시했다. 그는 "저렇게 (예쁘게) 생겼는데 수학 선생님"이라며 극찬했다.


류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"
한편 류시원은 2010년에 결혼해 슬하에 딸을 뒀으나, 2012년 파경을 맞았다. 3년여간 긴 이혼 소송을 거친 그는 2015년 비로소 이혼의 마침표를 찍었다. 딸의 양육권은 전처가 가져갔다.

이후 류시원은 2020년 19세 연하의 대치동 수학 강사와 비공개 결혼식을 올리며 재혼했다. 그는 비공개 결혼식을 올린 이유에 대해 "잠깐 어려운 시기를 겪고 인생에서 또 소중한 결정을 한 거기 때문에 혹시라도 너무 공개가 되면 (아내에게) 상처가 될까 봐 그랬다"고 털어놨다.

시험관 시도 끝에 어렵게 임신에 성공한 류시원은 지난해 12월에는 둘째 딸 출산 소식을 전하며 "사랑스러운 천사가 세상에 나왔다. 태어나줘서 고맙고 사랑해. 우리 쿵쿵이! 사랑해 딸"이라고 득녀 소감을 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

4.

‘원진서♥’ 윤정수, 안타까운 가정사 “母는 청각장애, 父는 한 번 만나봐” (‘사랑꾼’)

5.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

4.

‘원진서♥’ 윤정수, 안타까운 가정사 “母는 청각장애, 父는 한 번 만나봐” (‘사랑꾼’)

5.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

스포츠 많이본뉴스
1.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

2.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

3.

'박해민표' 수비 장착…"목표 의식 생겼다" 강백호-페라자 가세, '돌멩이' 시즌 4, 더 무서워진다 [인터뷰]

4.

[현장 일문일답]'SD 입단' 송성문 "계속 관심 보여주셨던 팀…도전 지지해준 키움에도 감사"

5.

KIA 영입 제의 거절하고 요미우리로, ML 47홈런 타자는 오카모토 빈자리 채울 수 있나, 데뷔 직후 5경기 연속 홈런으로 주목[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.