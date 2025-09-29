임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘" 먹먹한 추모글

기사입력 2025-09-29 06:01


임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘"…

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 임혁필이 고(故) 전유성을 애도하며 깊은 추모의 마음을 전했다.

임혁필은 28일 자신의 SNS에 고인을 기리는 장문의 글을 게재했다.

그는 "내성적인 성격탓에 개그맨이 안 어울리다며 다른 길을 권유했던 선배들. 그리고 그런 말에 힘들어 개그맨을 그만두려던 시점 유일하게 넌 개그로 잘되고 뜰 수 있다고 말해준 단 한 명의 선배님"이라며 故 전유성을 향한 고마운 마음을 전했다.

이어 5년 뒤인 2003년 KBS 연예대상에서 우수상을 받았던 당시를 떠올리며 "시상 소감을 '전유성 선배님께 감사하다'는 말을 전했던 기억이난다"고 회상했다.

임혁필은 마지막으로 "다시 한번 감사합니다"라고 고인에 대한 깊은 존경과 감사를 전했다.


임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘"…
함께 공개된 사진에는 KBS '개그콘서트' 녹화장에서 엄수된 노제와 장례식장 현장 모습이 담겼다.

장례식은 성악가의 노래와 퀴즈 게임 등 고인의 뜻에 따라 밝고 유쾌하게 진행돼 눈길을 끌었다.

전유성은 한국 코미디의 초석을 다진 '개그계 대부'로, '개그맨'이라는 호칭을 처음 사용하고 KBS '개그콘서트'의 원안을 제시하며 공개 코미디의 기틀을 세운 인물이다. 또 수많은 후배 개그맨들을 발굴하며 '아이디어 뱅크'로 불렸고, 최근까지도 코미디 후배들을 위해 다양한 활동을 이어왔다.


지난 25일 폐기흉 증세가 악화돼 별세했다. 향년 76세. 빈소는 서울아산병원에 마련되며 장례식은 유언에 따라 희극인장으로 치러졌다.

이날 발인식은 오전 6시 서울아산병원에서 치러진 뒤 여의도 KBS 본관으로 옮겨 노제가 진행됐다. 수많은 후배 개그맨들과 방송가 동료들이 함께 모여 고인을 배웅하며 한국 코미디사의 큰 별을 잃은 슬픔을 나눴다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성 마지막 지킨 김신영, 영정 앞 하트포즈..퉁퉁 부은 눈 '먹먹'

2.

박중훈, 술집서 '비와 당신' 라이브 열창… "시키면 한다"

3.

김지혜, 쌍둥이 남매 이름·얼굴 공개 "'봄·여름'이지만, 가을·겨울이는 없다"

4.

H.O.T. 강타 "사자보이즈 모델? 난 차은우인 줄"

5.

S.E.S 슈, 8년 만에 무대 복귀…"셋 아닌 혼자라 떨렸다"

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성 마지막 지킨 김신영, 영정 앞 하트포즈..퉁퉁 부은 눈 '먹먹'

2.

박중훈, 술집서 '비와 당신' 라이브 열창… "시키면 한다"

3.

김지혜, 쌍둥이 남매 이름·얼굴 공개 "'봄·여름'이지만, 가을·겨울이는 없다"

4.

H.O.T. 강타 "사자보이즈 모델? 난 차은우인 줄"

5.

S.E.S 슈, 8년 만에 무대 복귀…"셋 아닌 혼자라 떨렸다"

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

3.

최악의 변비 야구, 그런데 이걸 이기네...'디아즈 결승타' 삼성, 키움 꺾고 4위 수성 '청신호' [고척 현장]

4.

"KFA 이사로는 가능, K리그 감독으로서는 못해" 'K리그1 팀 수-파울' 말 아낀 이정효 감독..."목표는 12월 6일"[현장인터뷰]

5.

[제주 현장인터뷰]김정수 제주 대행, 갑작스레 사퇴한 김학범에 "죄송합니다"…제주 김은중은 "아쉽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.