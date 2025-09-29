'김태현♥' 미자, 얼굴에 숙취 제대로 맞았다..."술은 사랑, 숙취는 지옥"

기사입력 2025-09-29 06:17


[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 미자가 술에 대한 솔직한 고백을 전했다.

미자는 최근 자신의 SNS를 통해 "저는 술을 너무 사랑합니다. 그래서 4년째 술 유튜브를 할 정도죠. 하지만 숙취가 끔찍할 정도로 심해요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 미자는 수수한 차림으로 셀카를 찍은 모습이다. 부은 듯한 얼굴과 자연스러운 민낯이 숙취의 고충을 실감케 하며 눈길을 끌었다.

누리꾼들은 "리얼해서 더 웃기다", "숙취에 찌든 모습도 인간적", "역시 미자다운 솔직함" 등 다양한 반응을 보였다.

한편, 미자는 현재 유튜브 채널을 통해 술 관련 콘텐츠를 꾸준히 선보이며 팬들과 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com

