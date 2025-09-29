장나라, 테토녀였네! 운전실력→박력 망치질..김희원 “나라 없으면 안 돼”

[스포츠조선 박아람 기자] 글로벌하게 돌아온 tvN '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편' 성동일, 김희원, 장나라의 캐릭터 티저가 공개돼 기대감을 높인다.

오는 10월 12일(일) 저녁 7시 40분에 첫 방송되는 tvN 새 예능프로그램 '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'(연출 신찬양, 김아림)은 내 집을 가지고 떠나는 여행을 콘셉트로, 우리나라 전국 방방곡곡에서 사계절을 보낸 '바퀴 달린 집'이 바다 건너 해외로 떠나는 새로운 모험기를 다룬다. 2022년에 방영한 시즌4 이후 3년 만에 글로벌하게 돌아와 화제를 모으고 있으며, 성동일-김희원에 이어 새로운 집주인 장나라가 합류해 기대를 모으고 있다.

이 가운데 지난 29일, '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'의 캐릭터 티저가 공개돼 삼 남매의 케미를 기대하게 만든다.

공개된 캐릭터 티저 영상은 '바달집'의 터줏대감 성동일과 김희원의 새로운 매력을 조명해 눈길을 끈다. 성동일은 세계 진출과 함께 '소통 천재 맏형'으로 다시 태어난 모습. 북해도 현지인들과 대화 중 '달걀'을 표현하기 위해 "꼬꼬댁꼬꼬꼬"라고 울부짖으며 온몸을 불사르는가 하면, 국적 불명의 말들을 기세로 몰아붙이며, 동일식화법으로 언어의 장벽을 허물어 웃음을 자아낸다. 반면 김희원은 '요리 유망주'로 거듭나 흥미를 높인다. "오랜만에 칼 들었네?"라는 살벌한(?) 멘트가 무색할 정도로 다소곳하게 멜론을 자르고, 섬세한 터치로 연어 가시를 빼는 김희원의 반전 매력이 의외의 재미를 선사한다.

그런가 하면 새로운 식구 장나라의 출격이 관심을 높인다. 벌써부터 김희원이 "나라 없으면 어떡하나"라고 걱정할 정도로, 유려한 운전실력부터 박력 넘치는 망치질과 전동 드릴 사용, 요리까지 척척 해내며 '바달집' 맞춤형 새 집주인의 모습을 뽐내 탄성을 자아낸다. 그도 잠시, 장나라는 허공을 바라보다가 뜬금없이 "깍깍깍" 소리를 내며, 현지의 까마귀들과 교감을 나누는 엉뚱한 면모를 드러내 새로운 예능캐의 탄생을 예고한다.

영상 말미에는 각기 다른 매력으로 똘똘 뭉친 삼 남매가 긍정의 힘으로 하나 된 모습이 눈길을 끈다. 시종일관 무해한 웃음소리가 끊이지 않는 삼 남매의 모습에 동행 욕구가 끓어오른다. 이처럼 무해하고 유쾌한 성동일, 김희원, 장나라가 바다 건너 북해도에서 어떤 이야기를 써 내려갈지, '내 집 가지고 떠나는 첫 해외 여행기'에 기대감이 수직 상승한다.

tvN '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'은
오는 10월 12일(일) 저녁 7시 40분에 첫 방송된다.

