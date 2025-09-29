박나래, 경사 났다..“유튜브 초대박..8500만 뷰 달성”

기사입력 2025-09-29 16:49


박나래, 경사 났다..“유튜브 초대박..8500만 뷰 달성”

[스포츠조선 박아람 기자] 요리와 토크, 웃음과 힐링을 한 그릇에 담아낸 박나래의 유튜브 채널 '나래식'이 어느덧 1주년을 맞았다.

지난 1년간 '나래식'의 식탁에는 코미디언, 배우, 가수, 댄서, 모델을 비롯해 스포츠 스타와 셰프, 유튜버까지 수많은 게스트들이 앉았다. 맛있는 요리 냄새와 함께 흘러나온 그들의 진솔한 대화는 매번 화제를 모았고, 여기에 박나래의 재치 있는 입담과 뛰어난 요리 실력이 더해져 '먹는 즐거움'과 '보는 재미'를 동시에 선사했다.

특히 최근 '남사친 특집'은 '나래식'의 저력을 다시금 증명했다. 문세윤&딘딘, 기안84, 서장훈, 이시언&서인국&태원석이 차례로 등장해 유쾌한 에피소드를 풀어내며 시청자들의 폭발적인 반응을 이끌어냈고, 네 편 모두 조회수 100만 회를 훌쩍 넘기며 4연타 흥행에 성공했다. 이로써 '나래식'은 100만 회 이상 조회수를 기록한 회차를 29개로 늘렸다.

특히 기안84 편은 지난 한혜진 편에 이어 두 번째로 200만 뷰를 돌파하면서 뜨거운 화제성을 입증했다. 이에 힘입어 현재까지 누적 조회수는 약 8500만 회, 구독자 수는 약 32만 명으로, 이는 채널 개설 1년 만에 거둔 괄목할 만한 성과다.

뿐만 아니라 '나래식'은 스타들의 '홍보 핫플레이스'로도 급부상하고 있다. 가수들은 음원 발매에 맞춰, 배우들은 드라마 첫 방송이나 영화 개봉 시기에 맞춰 출연하며 작품과 함께 자신의 진짜 이야기를 풀어놓는다. 자연스럽게 스며든 이들의 솔직 담백한 토크는 시청자에게 강한 인상을 남기며, '나래식'만의 특별한 매력을 더하고 있다.

박나래는 1주년을 맞아 "처음 '나래식'을 시작할 때는 제가 좋아하는 요리와 수다를 나누는 소소한 공간이 될 줄 알았어요. 그런데 이렇게 많은 분들이 함께 웃어주시고 애정을 보내주셔서 정말 감사드립니다. 게스트분들과 함께한 모든 순간이 소중했고, 시청자분들이 계셨기에 지금의 '나래식'이 있을 수 있었습니다. 앞으로도 '집밥 같은 채널'이 될 수 있도록 더 맛있고 따뜻한 이야기로 찾아뵙겠습니다"라며 진심 어린 소감을 전했다.

'나래식'은 요리를 선보이는 채널을 넘어, 게스트들의 숨겨진 매력과 솔직한 대화를 담아내며 시청자들에게 따뜻한 힐링 콘텐츠로 자리 잡았다. 앞으로 또 어떤 게스트와 색다른 에피소드를 그려낼지 기대가 모아진다. 다음달 1일 공개되는 '나래식' 54회는 추석 특집으로 꾸며질 예정이다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

2.

"이효리 쌤에 속아..뻣뻣한 사람 많다더니" 요가 초보자의 '억울 후기' 폭소

3.

'165만 유튜버' 상해기, 음주운전 상습범? 전과 파묘에도 '침묵'[SC이슈]

4.

[인터뷰③] 권해효 "2억짜리 영화로 100만 돌파? 순수한 손맛 알아주는 것 같아 감사"('얼굴')

5.

'32세' 손나은, 불과 1년만에 '확 달라진 몸매'...그냥 마른 몸이 '근육질 몸매'로 변신

연예 많이본뉴스
1.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

2.

"이효리 쌤에 속아..뻣뻣한 사람 많다더니" 요가 초보자의 '억울 후기' 폭소

3.

'165만 유튜버' 상해기, 음주운전 상습범? 전과 파묘에도 '침묵'[SC이슈]

4.

[인터뷰③] 권해효 "2억짜리 영화로 100만 돌파? 순수한 손맛 알아주는 것 같아 감사"('얼굴')

5.

'32세' 손나은, 불과 1년만에 '확 달라진 몸매'...그냥 마른 몸이 '근육질 몸매'로 변신

스포츠 많이본뉴스
1.

키움때문에, 예비 FA 박찬호 행복해지나...설종진 감독 "FA 영입 필요, 내야수 1순위" [고척 현장]

2.

'롯기 확정' 가을야구 이대로 끝일까? 5일 대구서 출발? 체크해야 할 남은 변수들[SC포커스]

3.

BBC도 깜짝 놀랬다 '맨유 미친 결정' 최악 사령탑 아모림 전폭 지지..."후임 물색 완벽 헛소문"

4.

손흥민 최고로 사랑하면 뭐 하나...또또또 이탈 "까다로운 부상, 복귀 시점도 불확실"

5.

'英 BBC도 충격' 조규성급 반전의 주인공...아모림을 무너트린 사나이, 벽돌공 출신 '효자' 공격수

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.