야구게임 명가 컴투스, KBO와 포스트시즌 공식 스폰서십 체결

컴투스가 KBO와 '2025 KBO 포스트시즌' 공식 스폰서십을 체결했다고 30일 밝혔다.
우선 '컴투스프로야구2025'에서는 오는 10월 9일까지 플레이오프 티켓 증정 이벤트를 실시한다. 공식 커뮤니티에 댓글을 적은 유저들 중 추첨을 통해 플레이오프 1~2차전 내야석 티켓을 각각 2매 제공하고, 참여자 전원에게도 '구단선택팩'을 선물로 지급한다.
또 10월 1일부터 핵심 선수 영입 지원 이벤트를 열어, 단계별 미션을 수행한 유저들에게 플래티넘 선수 카드와 플래티넘 등급의 레전드 재료 카드를 제공한다. 이외에 접속 보상, 응원, 승부 예측 등 다양한 이벤트를 실시한다.
'컴투스프로야구V25'에서도 '사연은 평범하지만 직관은 하고 싶어'라는 특별 이벤트를 진행해, 응모 사연 중 선정된 유저들에게 플레이오프 직관 티켓을 선물한다. 이와 함께 포스트시즌 경기마다 안타, 홈런, 점수 등에 따라 선물을 제공하는 접속 보상 이벤트를 비롯해 '출전 선수 Cheer up!', '내 마음속 한국시리즈 MVP 선수' 등의 이벤트를 실시한다.