넷마블, 스페인 마드리드에서 열리는 '2025 K-엑스포'에서 '나 혼자…

기사입력 2025-09-30 17:56


넷마블은 28~30일 스페인 마드리드에서 열리는 '2025 K-엑스포: 올 어바웃 케이 스타일'에 참가한다고 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 K-엑스포는 K-콘텐츠 및 연관 산업의 해외 동반 수출 활성화를 위해 마련된 한류 박람회로 올해는 캐나다, 스페인, 아랍에미리트에서 순차적으로 진행된다.

넷마블은 이번 행사에서 액션 RPG '나 혼자만 레벨업:어라이즈'를 출품해 해외 이용자들을 만난다. 부스에서는 게임 영상 관람과 시연을 진행할 수 있으며, 게임 내에서 사용할 수 있는 특별 쿠폰도 제공한다. 또 같은 행사장 내 위치한 '테아트로 페르난도 데 로하스' 극장에서 '나 혼자만 레벨업:어라이즈' 영상을 대형 LED 스크린으로 상영하며, 현지인들에게 한국 게임 콘텐츠의 기술력과 예술성을 동시에 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

'나 혼자만 레벨업:어라이즈'는 글로벌 누적 조회수 143억 뷰를 기록한 '나 혼자만 레벨업' IP 최초의 게임으로 정식 출시 약 10개월만에 글로벌 누적 6000만 이용자를 달성했으며, 2024년 대한민국 게임대상에서 대상을 수상한 바 있다.

한편 넷마블은 지난 8월 캐나다에서 열린 K-엑스포에서도 '나 혼자만 레벨업:어라이즈'를 선보인 바 있으며, 오는 11월 두바이 박람회에서는 '나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브'를 출품할 계획이라고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

