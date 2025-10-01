아이유, 인성 극찬 쏟아졌다...대선배가 인정 "인사성 깍듯해" ('돌싱…

아이유, 인성 극찬 쏟아졌다...대선배가 인정 "인사성 깍듯해" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-10-01 06:45


[스포츠조선 정안지 기자] 대선배 김용림이 아이유의 연기력과 인성을 칭찬했다.

30일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'에서는 김용림, 서권순, 이관희가 등장해 돌싱포맨과의 역대급 티키타카로 큰 웃음을 선사했다.

이날 김용림은 "2013년 드라마 '최고다 이순신'으로 할 때 아이유를 만났다"며 아이유와의 인연을 언급했다. 당시 드라마에서 김용림은 거둬온 손녀 아이유의 매정한 할머니로 열연을 펼쳤던 바. 특히 그 당시 아이유는 베테랑 배우 김용림에게도 밀리지 않은 연기력을 선보여 화제를 모았다.


김용림은 "가수로만 알고 있는 아이유가 내 손녀를 하는데 너무 연기를 잘하더라"며 "'가수가 연기를 참 잘한다'고 생각했는데, 심지어 선배들도 잘 챙겼다. 그 모습에 또 감탄했다"며 아이유의 연기력과 인성을 칭찬했다.

이어 김용림은 "아주 인사성이 깍듯하다"면서 "그때 바빠서 일본을 왔다 갔다 할 때였다. 그런데 일본을 다녀오면 하다 못해 과자라도 꼭 챙겨줬다. 그런 걸 받아서가 아니라 그런 모습이 눈 여겨지더라"고 밝혀 눈길을 끌었다.

