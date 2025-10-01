스마일게이트의 게임 플랫폼 '스토브', 추석 연휴 맞아 할인 이벤트 'ㅎ…

|
스마일게이트는 자사의 글로벌 게임 플랫폼 '스토브'에서 한가위 연휴를 맞아 대규모 가을 할인 이벤트 'ㅎㅎㅎㅎ 2025' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
우선 이벤트 기간 동안 스마일게이트는 총 4번에 걸쳐 최대 25% 할인되는 'ㅎㅎㅎㅎ 쿠폰'을 제공한다. 여기에 스토브 카카오톡 채널을 친구 추가한 이용자에게는 10월 1일부터 12일까지 5% 중복 쿠폰을 추가로 발송한다. 한글날을 기념해 9일부터 12일까지는 스토브 한글화 타이틀 전용 15% 중복 할인 쿠폰도 별도로 제공한다.
또 스마일게이트는 '스토브는 0원해' 이벤트를 통해서 힐링 퍼즐 게임 '블루 웬즈데이'와 감성 퍼즐 어드벤처 '린, 퍼즐에 그려진 소녀 이야기'를 누구나 플레이할 수 있도록 했다.
스토브의 정기 할인 이벤트 '빅딜'은 이번 연휴에 맞춰 '큰누리'라는 이름으로 변신한다. 순우리말로 '큰 에누리'를 뜻하는 이번 이벤트에서 이용자들은 선정된 인기 타이틀을 최대 98% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 또 '클레르 옵스퀴르: 33 원정대', '아르티스 임팩트', 퀀틱 드림 3종(디트로이트: 비컴 휴먼, 비욘드 투 소울즈, 헤비 레인)부터 스토브의 최신 한글화 타이틀 '굶주린 새끼양', '다크 데이티 2' 등 다양한 작품을 역대 최저가에 제공한다고 회사측은 전했다.