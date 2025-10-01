스마일게이트의 게임 플랫폼 '스토브', 추석 연휴 맞아 할인 이벤트 'ㅎ…

스마일게이트의 게임 플랫폼 '스토브', 추석 연휴 맞아 할인 이벤트 'ㅎㅎㅎㅎ 2025' 프로모션 실시

기사입력 2025-10-01 07:59


스마일게이트는 자사의 글로벌 게임 플랫폼 '스토브'에서 한가위 연휴를 맞아 대규모 가을 할인 이벤트 'ㅎㅎㅎㅎ 2025' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

'ㅎㅎㅎㅎ'는 '한가위와 한글날엔 혜택이 한아름'의 의미를 담은 명칭으로, 이번 프로모션은 10월 12일까지 이어진다. 이 기간 중 스마일게이트는 차수별 쿠폰 지급, 게임 무료 배포, 유명 타이틀 특가전, 경품 이벤트 등 다양한 프로그램을 마련한다.

우선 이벤트 기간 동안 스마일게이트는 총 4번에 걸쳐 최대 25% 할인되는 'ㅎㅎㅎㅎ 쿠폰'을 제공한다. 여기에 스토브 카카오톡 채널을 친구 추가한 이용자에게는 10월 1일부터 12일까지 5% 중복 쿠폰을 추가로 발송한다. 한글날을 기념해 9일부터 12일까지는 스토브 한글화 타이틀 전용 15% 중복 할인 쿠폰도 별도로 제공한다.

또 스마일게이트는 '스토브는 0원해' 이벤트를 통해서 힐링 퍼즐 게임 '블루 웬즈데이'와 감성 퍼즐 어드벤처 '린, 퍼즐에 그려진 소녀 이야기'를 누구나 플레이할 수 있도록 했다.

스토브의 정기 할인 이벤트 '빅딜'은 이번 연휴에 맞춰 '큰누리'라는 이름으로 변신한다. 순우리말로 '큰 에누리'를 뜻하는 이번 이벤트에서 이용자들은 선정된 인기 타이틀을 최대 98% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 또 '클레르 옵스퀴르: 33 원정대', '아르티스 임팩트', 퀀틱 드림 3종(디트로이트: 비컴 휴먼, 비욘드 투 소울즈, 헤비 레인)부터 스토브의 최신 한글화 타이틀 '굶주린 새끼양', '다크 데이티 2' 등 다양한 작품을 역대 최저가에 제공한다고 회사측은 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

