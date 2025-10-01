넥슨컴퓨터박물관, 추석 연휴 맞아 '추석N박물관' 이벤트 실시

넥슨컴퓨터박물관, 추석 연휴 맞아 '추석N박물관' 이벤트 실시



넥슨컴퓨터박물관은 추석 황금연휴를 맞아 게임과 전통문화를 함께 즐길 수 있는 '추석N박물관' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 '추석N박물관' 이벤트는 3일부터 12일까지 총 9일간 운영되며 관람객에게 특별 할인 혜택과 다양한 체험 콘텐츠를 제공할 예정이다.

우선 박물관 입장권을 할인된 가격으로 구매할 수 있는 온라인 프로모션이 진행된다. 넥슨컴퓨터박물관 카카오톡 채널을 통해 정상가의 최대 50% 입장 할인(1매당 최대 4인 할인 적용)을 받을 수 있는 쿠폰 총 250매를 선착순으로 배포한다.

또 넥슨컴퓨터박물관 3층에 위치한 Lab 3.0에서는 게임에 대한 추억을 나눌 수 있는 '추석N게임 Talk' 체험존이 운영된다. 관람객들은 게임을 주제로 '나의 인생 게임', '추천 게임', '만나고 싶은 게임'에 대한 이야기를 자유롭게 남기고 가족이나 친구들과 함께 추억을 공유할 수 있다. 특히 '인생게임'과 관련한 설문에 응답한 관람객에게는 선물을 증정하고, 체험존에 남겨진 다양한 사연들은 박물관의 신규 전시와 프로그램에 적극 반영할 계획이라고 박물관은 전했다.

카페 메이플스토리 굿즈 스토어에는 구매 금액 5만 원당 제주 전통 윷놀이인 '넉둥베기'를 1회 체험할 수 있는 '추석N넉둥베기' 이벤트가 마련된다. 누구나 가볍게 도전할 수 있으며 윷놀이 결과에 따라 한정 수량의 추석 선물을 제공할 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

