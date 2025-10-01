15년 만 SBS 복귀하는 ‘우주메리미’ 전소민 “최우식? 귀엽고 러블리한 강아지…케미 자신”

기사입력 2025-10-01 09:04


15년 만 SBS 복귀하는 ‘우주메리미’ 전소민 “최우식? 귀엽고 러블리…

[스포츠조선 조민정 기자] 정소민이 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'에서 완벽 싱크로율을 예고하며 화제를 모았다.

1일 '우주메리미' 측이 공개한 서면인터뷰에서 정소민은 생계형 디자이너 유메리 역을 소화하기 위한 특별한 준비 과정을 털어놨다. 그는 "대본에 없는 유메리의 시간을 상상하며 일기를 쓰기도 했고, 생생한 사투리를 익히고 싶어 직접 고향에서 생활해봤다"며 캐릭터 몰입을 위한 남다른 노력을 고백했다.

정소민은 SBS 드라마 '나쁜 남자'로 데뷔한 지 15년 만에 다시 SBS 복귀에 나선다. 출연 이유에 대해 "드라마 '또 오해영'의 팬이라 송현욱 감독님과의 작업이 궁금했다. 평소 호흡을 맞춰보고 싶던 최우식이 상대역이라 재밌을 것 같았다"고 밝혔다.

특히 그는 극 중 가짜 남편으로 얽히는 최우식에 대해 "귀엽고 러블리한 강아지 같다. 사람 자체가 유머러스하고 통통 튀는 매력이 있어 같이 있으면 웃느라 정신이 없다"고 전했다. 또 전 약혼자로 등장하는 서범준에 대해 "상냥하고 다정하면서 어른스럽다. 금방 친해졌는데 내 친동생은 서범준처럼 착하지는 않다"며 웃음을 자아냈다.

로코 흥행 보증 수표로 불리는 정소민은 이번 작품에서도 최우식과의 '로코 케미'를 자신했다. 그는 "호흡이 로맨틱 코미디의 재미를 좌우한다. 현장에서 배우들과 호흡이 너무 좋아 시청자분들에게도 그 에너지가 전해지길 바란다"고 강조했다.

마지막으로 정소민은 "'우주메리미'는 모두가 웃으며 볼 수 있는 드라마다. 지친 일상에서 잠시라도 쉼터가 됐으면 좋겠다"며 진심 어린 바람을 전했다.

한편 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'(연출 송현욱·황인혁, 극본 이하나)는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 위장 신혼기를 그린 로맨틱 코미디로 오는 10일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



