솔비 'APEC 2025 KOREA K-미술 특별전' 공식 홍보대사 위촉

기사입력 2025-10-01 09:16


솔비 'APEC 2025 KOREA K-미술 특별전' 공식 홍보대사 위촉
사진=지안캐슬

가수이자 화가로서 독창적인 예술세계를 펼쳐온 솔비(본명 권지안)가 K-아트를 세계무대에 알리는 얼굴로 나선다.

권지안은 1일부터 오는 14일까지 경상북도 경주문화엑스포대공원 문화센터 1층 전시실에서 열리는 'APEC 2025 KOREA 세계를 물들이는 K-미술 특별전'(이하 APEC 미술 특별전)의 공식 홍보대사로 위촉됐다. 이번 전시는 아시아태평양 21개국이 참여하는 APEC 2025 정상회의의 문화외교 프로그램의 일환으로, 120여 명의 아티스트가 참여하는 대규모 특별전이다.

권지안은 'APEC 미술 특별전' 홍보대사로서 전 세계 정상들에게 K-아트의 현재와 미래를 소개하는 한편, 직접 전시에 참여해 '무대와 화폭을 넘나드는 아티스트'로서 독창적인 작품을 선보인다. 그동안 대중성과 실험성을 겸비한 작업을 통해 이미 국내외에서 주목받아왔으며, 이번 특별전을 통해 K-아트의 글로벌 확산을 견인할 것으로 기대된다.

김종원 'APEC 미술 특별전' 미술감독은 "권지안 작가는 단순한 아티스트를 넘어, 문화와 사회를 잇는 아이콘이다. 무대와 미술을 자유롭게 넘나드는 그녀의 예술적 정체성은 '예술로 연결된 지속가능한 미래'라는 이번 전시의 메시지를 세계에 전달하는 데 가장 적합하다"라며 홍보대사 위촉 배경을 설명했다.

특히 권지안은 꾸준히 사회적 메시지를 작품에 담아온 행보로 '예술을 통한 공감과 치유'라는 가치까지 확장 시켜왔다. 이번 APEC 특별전에서 K-아트를 단순한 문화 콘텐츠가 아니라 국가 간 소통을 이끄는 문화외교의 핵심 자산으로 자리매김하게 하는 상징적 역할을 맡는다.

지승호 'APEC 미술 특별전' 운영위원장 및 사단법인 한국미술협회경상북도지회장은 "이번 특별전은 경주에서 시작해 세계를 향해 확산되는 K-아트의 여정이다. 권지안과 같은 세계적 감각을 지닌 아티스트가 앞장섬으로써 한국 예술의 창의성과 비전이 더욱 널리 전해질 것이라 확신한다"고 말했다.

한편, 권지안은 미술 작가로서 꾸준히 활동 중이다. 현재 포르투갈 틸싯갤러리에서 초대 개인전을 열고 있으며, 오는 14일부터는 대구 광역시 복합문화공간 청문당에서 초대 개인전이 개최될 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국 딸 재아, 골프 전향 1년 반만 대회 우승 '물 세례'...母 "눈물 핑"

2.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

3.

기안84, 박나래 돕다가 풀독 심각..등까지 번져 "벌레에 쏘인 듯"

4.

'38세' 김옥빈, 11월 16일 비공개 결혼..."♥예비신랑은 비연예인" [전문]

5.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

연예 많이본뉴스
1.

이동국 딸 재아, 골프 전향 1년 반만 대회 우승 '물 세례'...母 "눈물 핑"

2.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

3.

기안84, 박나래 돕다가 풀독 심각..등까지 번져 "벌레에 쏘인 듯"

4.

'38세' 김옥빈, 11월 16일 비공개 결혼..."♥예비신랑은 비연예인" [전문]

5.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

최형우의 헌정 삼진, 은퇴식 끝까지 지킨 양현종...’끝판대장 참 잘 살았구나’ [대구 현장]

2.

"메시조차 손흥민처럼 압도적이지 않아" 亞 최강 일본은 한국이 부럽다..."전술-체격 다 비슷"→차이는 바로 SON

3.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

4.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

5.

"손흥민은 기력 부족, 수준 이하 경기력" 역대급 폭언 쏟아내더니...갑자기 태도 돌변 "쏘니 토트넘 잔류했으면 완벽한 9번 가능"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.