솔비 'APEC 2025 KOREA K-미술 특별전' 공식 홍보대사 위촉

가수이자 화가로서 독창적인 예술세계를 펼쳐온 솔비(본명 권지안)가 K-아트를 세계무대에 알리는 얼굴로 나선다.
김종원 'APEC 미술 특별전' 미술감독은 "권지안 작가는 단순한 아티스트를 넘어, 문화와 사회를 잇는 아이콘이다. 무대와 미술을 자유롭게 넘나드는 그녀의 예술적 정체성은 '예술로 연결된 지속가능한 미래'라는 이번 전시의 메시지를 세계에 전달하는 데 가장 적합하다"라며 홍보대사 위촉 배경을 설명했다.
특히 권지안은 꾸준히 사회적 메시지를 작품에 담아온 행보로 '예술을 통한 공감과 치유'라는 가치까지 확장 시켜왔다. 이번 APEC 특별전에서 K-아트를 단순한 문화 콘텐츠가 아니라 국가 간 소통을 이끄는 문화외교의 핵심 자산으로 자리매김하게 하는 상징적 역할을 맡는다.
한편, 권지안은 미술 작가로서 꾸준히 활동 중이다. 현재 포르투갈 틸싯갤러리에서 초대 개인전을 열고 있으며, 오는 14일부터는 대구 광역시 복합문화공간 청문당에서 초대 개인전이 개최될 예정이다.
