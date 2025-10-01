'환연4' 이용진 "앞선 시즌 출연자들에겐 미안, 이번 시즌이 역대급"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 이용진이 '환승연애4'를 두고 '역대급 시즌'을 예고했다.
'환승연애' 시리즈는 단순한 연애 관찰을 넘어 이별 이후의 감정선, 환승과 재회의 갈림길, 그리고 새로운 사랑의 가능성까지 담아내며 매번 시청자들의 뜨거운 공감을 이끌어왔다. 시즌 4에서는 이전보다 한층 더 깊어진 몰입감과 현실적인 연애 서사로 감성 짙은 가을을 물들일 예정이다.
김 PD는 "지난 시즌 같은 경우는 실로 주제를 풀어냈다면, 이번에는 시간으로 주제를 풀었다. 재회를 할 지, 말 지를 시간으로 나타내고자 한다. 재회를 하거나, 환승을 하거나, 답이 아닌 퍼센트로 답을 나누는 장치를 추가했다"며 이번 시즌의 차별점을 짚었다.
이어 "시즌1부터 4까지 진행하고 있다. 앞선 시즌들 출연자분들에게 죄송하지만, 이번 시즌 출연자들의 매력이 가장 좋은 것 같다. 이건 제 기준인데 이번 출연자들의 매력이 극에 달할 정도였다. 도파민과 매력이 다 있었다. 역대급이었다"라며 출연자들의 매력을 기대하게끔 했다.
김예원은 "저도 속도감이 다른 것 같더라. 쫓아가다가 없어지면 어떡하지?라고 생각할 정도로 속도감이 빠르게 느껴졌다. 그러고 각기 매력이 뚜렷한 인물들을 많이 만나실 수 있을 것"이라고 했고, 유라는 "속도가 너무 빨라서 놀랐다. 전개가 예상하지 못 하게 흘러갔다. 이제는 저희도 시즌4라 예상할 수 있을 거라 생각했는데, 빗나가더라. 이전 시즌과 다 다른 느낌이 들었다. 시크한 요즘 트렌디한 느낌을 많이 받았다"고 평가했다.
티빙 오리지널 '환승연애4'는 오는 10월 1일 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com