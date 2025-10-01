'환연4' 패널들 "이 멤버, 리멤버, 포에버…저희 조합이 좋다"

|
[스포츠조선 정빛 기자] '환승연애4' 패널들이 궁합을 자랑했다.
'환승연애' 시리즈는 단순한 연애 관찰을 넘어 이별 이후의 감정선, 환승과 재회의 갈림길, 그리고 새로운 사랑의 가능성까지 담아내며 매번 시청자들의 뜨거운 공감을 이끌어왔다. 시즌 4에서는 이전보다 한층 더 깊어진 몰입감과 현실적인 연애 서사로 감성 짙은 가을을 물들일 예정이다.
앞선 시즌들이 공개 당시 15주 연속 주간 유료 가입기여자수 1위를 차지할 뿐만 아니라 공개 40일만에 시청자 수 100만 명을 돌파, 뜨거운 화제성을 기록하며 연애 프로그램에 새로운 패러다임을 제시한 바 있다. 이에 시즌4에 대한 기대가 높은 상황이다.
이전 시즌들은 금요일에 공개된 반면, 이번 시즌부터는 수요일 공개라 궁금증을 자아낸다. 김 PD는 "목요일이나 금요일에도 다른 시청자분들이 볼 수 있게끔 하려고, 수요일 공개로 편성하게 됐다"고 답했다.
다시 뭉친 패널 군단도 '환승연애' 시리즈에 자부심을 드러냈다. 이용진은 "몰입도가 느껴지는 프로그램은 몇 없고, 유일하다고 생각한다. 대입할 수도 있다"라고 했고, 유라는 "최고의 장점은 출연진 사이에 시간인 것 같다. 보통 새로 만나서 3주 정도 알아가는 게 많은데, X들의 시간에서 주는 무게감이 있다. 3주 정도 정 들어서 우는 것이 공감하기 보다는, 연애 기간이 주는 서사가 정말 큰 것 같다"고 '환승연애' 시리즈만의 장점을 전했다.
X의 존재라는 게 다른 프로그램에는 없는 포맷이다. 어쩔 수 없이 견줄 수 없는 도파민이 생긴다. 깊이감이 있는 공감도를 이끌어낼 수 밖에 없다. 같이 울고, 웃을 수 있는 포맷이라 생각한다. 처음 접했을 때는 X와 함께 하는 것을 상상할 수 없었다. 그리고 저희 패널들 케미도 좋다. '이 멤버, 리멤버, 포에버'였으면 한다. 저희들의 조합도 빼을 수 없을 정도로 좋은 것 같다"라고 하자, 다른 패널들도 다 함께 "이 멤버, 리멤버, 포에버. 위드 쌈디"라고 외쳤다.
티빙 오리지널 '환승연애4'는 오는 10월 1일 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com