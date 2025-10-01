'환연4' 유라 "미리 볼 수 있어 좋아, 최고의 선물…알고 있으니 짜릿"

기사입력 2025-10-01 11:58


'환승연애4' 유라. 사진 제공=티빙

[스포츠조선 정빛 기자] 유라가 '환승연애' 시리즈 패널로 장점을 알렸다.

유라는 1일 서울 CGV 용산에서 열린 티빙 '환승연애4' 제작발표회에서 "미리 볼 수 있는 게 최고의 선물"이라며 "전 알고 있으니 짜릿하다"라고 했다.

'환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 콘텐츠다. 김인하 PD는 "이번 시즌 4는 좀 더 솔직하고 당돌한 친구들과 함께 진솔한 이야기를 담으려 노력했다"라고 했다.

'환승연애' 시리즈는 단순한 연애 관찰을 넘어 이별 이후의 감정선, 환승과 재회의 갈림길, 그리고 새로운 사랑의 가능성까지 담아내며 매번 시청자들의 뜨거운 공감을 이끌어왔다. 시즌 4에서는 이전보다 한층 더 깊어진 몰입감과 현실적인 연애 서사로 감성 짙은 가을을 물들일 예정이다.

특히 X 찾기도 프로그램의 묘미다. 유라가 "사람 심리가 어쩔 수 없이 맞추고 싶어진다. 전국민이 몇 프로 못 맞출 커플이 있다"라고 하자, 김예원도 "진짜 밝혀지면 모두가 놀라실 것이다"고 예고했다. 이용진도 "제작진이 공을 많이 들린다는 게 많이 느껴진다. 재미나 추리 요소도 많다"며 자부했다.

그러면서 '환승연애4' 패널로 가지는 장점도 알렸다.유라는 "너무 감사하다. 미리 볼 수 있다. 최고의 선물이다. 그게 저희의 무기다. 정말 많은 분이 '이번 시즌 어때? 누구랑 누구랑 커플이지?'라고 묻는데, 전 알고 있으니 짜릿하다"며 웃었다.

이용진도 "시즌3 때는 커플 결정되는 거 다 보고, 친구 신동에게 전화왔어서 다른 커플이라고 알려줬다. 그러고 마지막화 보고 전화와서 '뭐하는 거냐?'라고 하더라. 저는 가족들에게도 얘기 안 한다. 봐야지 재밌으니까"라며 고개를 끄덕였다.

티빙 오리지널 '환승연애4'는 오는 10월 1일 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

