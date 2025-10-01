15주년 맞는 롤드컵, 올해는 어떤 방식으로 열리나?

|
지난 2011년 시작, 올해로 15주년을 맞는 '리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(이하 롤드컵)의 운영 방식과 출전 팀, 세부 일정, 플레이어들을 위한 다양한 이벤트 등이 공개됐다. 중국의 베이징, 상하이, 청두 등 3개 도시에서 열리는 올해 롤드컵은 '유산을 쟁취하라(Earn Your Legacy)'라는 테마로 진행된다. '위대함은 주어지는 것이 아니라 스스로 쟁취해야 한다'라는 메시지를 담고 있다고 라이엇게임즈는 설명했다.
우선 14일 열리는 플레이인, 그리고 15~25일에 열리는 스위스 스테이지는 베이징 스마트 이스포츠 센터에서 열린다.
상하이에 위치한 메르세데스-벤츠 아레나에선 토너먼트 스테이지가 28일부터 11월 2일까지 진행되며 결승전은 청두 동안호 스포츠 파크 다목적 체육관에서 11월 9일 열린다.
14일 플레이인 스테이지는 스위스 스테이지(16강전)에 오를 단 한 팀을 가리는 '단두대 매치'로 진행된다. LCK(한국)와 LPL(중국) 4번 시드인 T1과 IG가 5전 3선승제로 경기를 펼친다. 단 1경기에서 승패가 결정되기에, 가장 긴장감이 높다고 할 수 있다.
지난해까지 14번의 롤드컵에서 무려 9회 우승을 달성한 LCK가 올해에도 우승한다면 2022년부터 2025년까지 4년 연속 우승은 물론 사상 최초 두 자리 우승을 달성한 지역 리그라는 타이틀을 획득한다.
개최국인 LPL에선 IG를 비롯해 빌리빌리 게이밍, AL(애니원즈 레전드), TES(톱 이스포츠)가 출전한다. LEC(유럽)에서는 '전통의 명가' G2 이스포츠가 1번 시드로 참가하고 모비스타 코이, 역대 롤드컵 13회 출전 기록을 갖고 있는 프나틱이 나서며, LTA(미주)에서는 플라이퀘스트와 VKS(비보 키드 스타즈), 100 씨브즈(100T)가 출전한다. LCP(아시아 태평양)에선 CFO(CTBC 플라잉 오이스터)와 TSW(팀 시크릿 웨일즈), PSG 탈론이 세계 정상의 문을 두드린다.
14일 플레이인 경기를 마친 이후 진행되는 스위스 스테이지 조 추첨식은 기존과 다른 방식으로 진행된다.
플레이인에서 이긴 팀이 속한 지역 리그의 3번 시드가 2부로 승격된다. 1부에는 5개 지역 리그에서 1번 시드를 차지한 5개 팀이 속하며 2부에는 각 지역 2번 시드와 플레이인 승자 지역의 3번 시드가 배정된다. 3부는 남아 있는 각 지역의 3번 시드와 플레이인 승리 팀으로 구성된다. 스위스 스테이지 1라운드에서는 1부와 3부가 맞붙고 2부는 2부끼리 대결하는 방식으로 대진이 짜여지며 같은 지역 출신 팀들은 대결하지 않는다. 스위스 스테이지 2라운드부터는 성적이 같은 팀(1승은 1승끼리, 1패는 1패끼리)들이 맞붙고 같은 상대와는 다시 만나지 않는다. 같은 대진이 반복되거나 추첨으로 인해 다른 대진이 중복될 경우 해당 팀은 다음 빈 슬롯으로 재추첨 된다.
스위스 스테이지에서 3승을 기록한 팀들은 녹아웃 스테이지(8강전)에 진출한다. 두 팀이 3전 전승, 3승 1패와 3승 2패가 각각 세 팀씩 나오기 때문에 8강에서는 3전 전승 팀은 3승 2패 팀을 만나고 서로 대진표의 반대편에 배치된다. 나머지 팀들은 순서대로 추첨되며 별도의 제한 없이 추첨 결과에 따라 대진이 결정된다.
경기도 보고, 보상도 얻고
롤드컵 기간 중 'LoLEsports.com'을 통해 시청하는 팬들은 결승까지 진행되는 여정 속 중요 순간마다 제공되는 총 9종의 신규 한정 보상을 획득할 수 있다.
여기에 경기 중 펜타킬, 내셔 남작 스틸, 드래곤 스틸, 혹은 실버 스크랩스(Silver Scrapes)가 울릴 때마다 2025 이스포츠 캡슐을 얻을 기회가 주어지며 롤드컵과 함께 하는 다양한 스폰서들도 깜짝 드롭을 추가로 증정한다.
'승부의 신'도 월드 챔피언십을 보는 재미를 더한다. AWS에서 제공하는 승부의 신은 월드 챔피언십 시작 일주일 전인 7일 개방되며 수정 구슬과 스위스 스테이지 예측이 시작된다. 스위스 스테이지 예측을 시작으로 25일 토너먼트 스테이지 예측이 진행되고 11월 9일 결승전을 통해 마무리된다.
올해 승부의 신에는 새로운 기능인 '세력'이 도입돼 커뮤니티와 함께 즐길 수 있는 방식이 다양해졌다. 팬들은 세력에 참여함으로써 좋아하는 크리에이터와 함께 하고 롤드컵 진행 과정에 따라 점수를 획득한다. 대회 종료 시 가장 높은 평균 점수를 달성한 세력에게는 참가자 전원에게 전용 감정표현이 증정된다.
이밖에 게임 내 프로모션이 마련됐다. 2025년 대표 스킨인 '킨코우 신 짜오'는 시즌을 관통하는 서사가 이스포츠 팀들의 수익과 직접 연결되는 첫 사례이며 롤드컵 크로마도 수집할 수 있다.
LoL 이스포츠 15주년을 기념해 롤드컵 공식 라이엇 스토어 컬렉션을 선보인다. 이번 컬렉션은 황혼의 시험 스토리 라인을 테마로 삼고 있으며 다양한 액세서리와 의류로 구성됐다. 올해 롤드컵 컬렉션은 오는 13일부터 라이엇 스토어를 통해 구매할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com