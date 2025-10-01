[인터뷰③] '폭군의 셰프' 오의식 "임윤아 미담? 터질 게 터졌구나"

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 오의식(42)이 임윤아의 미담을 또 다시 전했다.
이어 오의식은 "('폭군의 셰프' 촬영 현장이) 제가 어느 때보다 힘들었던 현장으로 기억된다고 했는데 윤아 씨가 힘들어하는 모습은 못 본 것 같다. 어떻게 보면 제일 힘들었을 사람인데 힘든 내색을 하지 않고 힘든 내색은 하지 않았다. 항상 웃고 있었다. 그리고 어떤 가장 힘든 포지션이기에 주인공이잖나. 어떤 본인이 받아도 될 법한 배려들을 불편해한다. 본인만 받는 배려를. 스케줄 조정해서 조금 늦게 나올 수 있게 조정할 수 있음에도 불구하고 원래 계획대로 가자든지 그런 것들을 불편해하는 것 같았다. '아 이렇게 훌륭한 친구구나. 앞으로의 타이틀롤을 맡은 작품이 더 기대가 된다'는 생각이 든다. 이친구가 이끌어가는 작품들이 항상 좋은 에너지로 완성될 것 같다는 생각을 했다"며 엄지를 들었다.
'폭군의 셰프'는 타임슬립 한 프렌치 셰프가 최악의 폭군이면서 최고의 미식가인 왕을 만나게 되면서 500년을 뛰어넘는 판타지 서바이벌 로맨스를 담은 작품. 최종회 시청률 17.1%를 기록했고, 올해 방영된 전 채널 미니시리즈 중 최고 시청률을 경신, 넷플릭스 글로벌 TOP10 TV(비영어) 부문 2주 연속 1위(넷플릭스 공식 순위 집계 사이트 투둠 기준)를 기록해 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡았다.