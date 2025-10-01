'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”

기사입력 2025-10-01 14:04


'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”

[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 어머니의 17주기를 앞두고 묘소를 찾아 추모의 마음을 전했다.

최준희는 10월 1일 자신의 SNS에 "딸래미 너무 바빠서 자주 못 와 미안해. 오늘도 그날처럼 날씨가 너무 좋다! 내가 와서 기분 좋은가 봐… 나 혼자 엄마에게 꽉 찬 사랑을 남기고 간다"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 최준희는 어머니 최진실의 기일(10월 2일)을 하루 앞두고 묘소를 방문해 꽃을 바치며 미소를 지었다. 그는 삼촌 고(故) 최진영의 묘소에도 꽃바구니를 놓으며 가족을 향한 그리움을 드러냈다. 단단해진 그의 모습은 팬들에게 뭉클한 울림을 안겼다.


'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”
최준희는 5살의 어린 나이에 어머니를 떠나보내고 긴 시간 세간의 관심 속에서 성장해왔다. 힘든 시기마다 대중의 따뜻한 응원과 관심이 이어졌으며, 이번 추모 게시물에도 위로의 메시지가 더해지고 있다.

최진실은 2008년 10월 2일 세상을 떠났다. 고인은 드라마 '질투', '별은 내 가슴에', '그대 그리고 나', 영화 '남부군', '나의 사랑 나의 신부', '마누라 죽이기' 등 수많은 작품에 출연하며 '국민 배우'로 큰 사랑을 받았다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

2.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

2.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 그립다" 히샬리송→존슨 '최악 졸전', 'BBC' 토트넘 무딘 창에 직격탄…토트넘, 대이변 피한 것이 다행→씁쓸한 원정길

2.

'100% 무산' 염경엽 트라우마 되살아나나…한화, 2019년 두산처럼 '대역전 1위' 기적 도전

3.

英 헤드라인 장식! '손흥민 효과 미쳤어, 이게 맞아?' 입단 후 파워랭킹 급상승…리오넬 메시 바짝 추격

4.

느닷없는 김태경 예고. NC 포기? 이호준은 LG 타격코치 때 똑똑히 기억하고 있었다[SC 포커스]

5.

'英 BBC도 경악' "우린 손흥민 없잖아!" 프랭크 폭탄 발언, 현실이 됐다...노르웨이에서 최악의 졸전 "개선해야 할 부분 많다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.