기사입력 2025-10-01 14:21


[포토] 이준호, 하트 받으세요

1일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tVN 새 주말드라마 '태풍상사'의 제작발표회, 이준호가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.10.01/

