[공식]현아, ♥용준형과 끊이지 않는 임신설 전말…공항서 포착된 사진으로

기사입력 2025-10-01 16:54


[공식]현아, ♥용준형과 끊이지 않는 임신설 전말…공항서 포착된 사진으로
현아(위), 용준형. 사진 출처=현아 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 현아가 또다시 불거진 임신설에 선을 그었다.

현아 소속사 앳에어리어는 1일 스포츠조선에 임신설과 관련 "사실이 아니라"고 부인했다.

앞서 현아와 남편 용준형은 지난달 30일 싱가포르 페스티벌 일정을 위해 인천국제공항을 함께 나섰다. 당시 두 사람이 블랙 앤 화이트 컬러를 기본으로 한 커플룩으로 시선을 끈 가운데, 현아가 예전보다 살이 오른 듯한 체형 변화로 눈길을 모았다.

이를 두고 일각에서는 임신설이 다시 제기됐지만, 이는 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

현아는 지난해 10월 용준형과 결혼했다. 갑작스러운 결혼으로 혼전임신설이 불거졌지만, 당시 소속사는 "근거 없는 억측"이라고 일축한 바 있다.

그러나 이후에도 현아는 살이 오른 모습이 포착될 때마다 임신설에 휘말려왔다. 현아는 "다이어트가 답"이라며 임신이 아닌 체중 변화일 뿐임을 간접적으로 해명하기도 했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

2.

블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]

3.

이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)

4.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

5.

'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

2.

블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]

3.

이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)

4.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

5.

'故최진실 17주기' 최준희 뭉클한 성묘 “오늘도 그날처럼 날씨가 좋다”

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이벌 앞이라니

2.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

3.

정말료 기묘한 2025년 야구, '선수 없어 망했다' 하면 바로 '떡상'을 해버리는데...

4.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

5.

'韓 역사상 최고 이적설' 손흥민(바르셀로나) 진심으로 아깝다...SON 대신 영입한 '맨유 금쪽이' 래시포드, 완전 영입 긍정적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.