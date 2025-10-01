김우빈, '나는솔로'→'모태솔로' "다 챙겨봐"…'연프' 마니아 '인증'(용타로)

기사입력 2025-10-01 22:31


김우빈, '나는솔로'→'모태솔로' "다 챙겨봐"…'연프' 마니아 '인증'…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김우빈이 의외로 연애 프로그램 마니아임을 밝혔다.

김우빈은 1일 오후 공개된 유튜브 채널 '이용진 유튜브 - 용타로'의 '타로 보다가 심장 부여잡은 심쿵 유발자 김우빈의 용타로점 결과는? '라는 제목의 영상에 등장했다.

김우빈은 오는 3일 공개되는 넷플릭스 '다 이루어질지니'에서 수지와 호흡을 맞춘다. 그는 "수지 씨와는 '함부로 애틋하게' 이후 10년 만에 다시 만났다"며 "다시 함께한다는 게 행복한 일이지만, 그만큼 잘해야겠다는 부담도 있었다. 다행히 성격이 비슷해 시간의 공백이 느껴지지 않았다"고 밝혔다.


김우빈, '나는솔로'→'모태솔로' "다 챙겨봐"…'연프' 마니아 '인증'…

김우빈, '나는솔로'→'모태솔로' "다 챙겨봐"…'연프' 마니아 '인증'…
특히 그는 "수지는 달라진 게 하나도 없더라. 늙지도 않았다. 깜짝 놀랐다"며 "그래서 나도 관리 열심히 해야겠다고 생각했다. 수지가 안 늙으니까"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

김우빈은 이번 작품을 집필한 김은숙 작가와의 인연도 회상했다. 그는 "'신사의 품격'을 마치고 모르는 번호로 전화가 왔는데 '나 김은숙이야'라고 하시더라. '왜 글을 쓰는지 알 것 같다, 동협이 잘 연기해줘서 고맙다, 생일 축하한다'고 하셨다. 그게 내 생일 선물 중 가장 큰 선물이었던 것 같다"며 "몇 차례 제안이 있었는데 여러 이유로 함께하지 못했다. 다시 기회를 주셔서 감사히 합류하게 됐다"고 고백했다.


김우빈, '나는솔로'→'모태솔로' "다 챙겨봐"…'연프' 마니아 '인증'…

김우빈, '나는솔로'→'모태솔로' "다 챙겨봐"…'연프' 마니아 '인증'…
이날 김우빈은 의외의 예능 취향도 공개했다. 그는 "연애 프로그램을 좋아한다. 특히 '나는 솔로'를 진짜 열심히 본다. '나솔사계'도 챙겨본다"고 밝혀 이용진을 놀라게 했다.

김우빈은 "'나는 솔로'에서 술자리 분위기나 빌런이 등장하는 순간을 기다리며 본다. 진짜 같아서 더 재미있다"고 웃으며 "최근에는 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'를 가장 재밌게 봤다. 메이크업해주는 친구가 모태솔로인데 '나가보라'고 권유하기도 했다"고 말해 웃음을 더했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')

2.

김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 만나길"

3.

수지, 삼시세끼 라면 먹는 이유 있었네 "母 분식집 운영, 요리 실력 닮아"

4.

김나영, ♥마이큐와 결혼 발표..두 아들 격한 환영 "떨리고 신기해"

5.

“삼촌하고 결혼하려고” ‘싱글맘’ 김나영, ♥마이큐와 결혼 발표 [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')

2.

김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 만나길"

3.

수지, 삼시세끼 라면 먹는 이유 있었네 "母 분식집 운영, 요리 실력 닮아"

4.

김나영, ♥마이큐와 결혼 발표..두 아들 격한 환영 "떨리고 신기해"

5.

“삼촌하고 결혼하려고” ‘싱글맘’ 김나영, ♥마이큐와 결혼 발표 [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG와 앤더슨 모두 웃어라! 박성한, 폰세 상대 리드오프 홈런 폭발

2.

"오타니 3차전 등판 필요없다" 美 예언, 189.4㎞ 대포 쏘고 138.4m 문샷 날리는데 무슨 설명이

3.

신중 또 신중…인천, 기다림 끝에 정비 돌입→7시 30분 개시

4.

"인생에서 그저 나쁜 순간" 첼시에 첫 승 선물하자 침묵 깬 가르나초 "'친정팀' 맨유는…" 만감 교차

5.

이럴수가. LG 1위 결정전 위기. NC에 3-7 역전패. 최종전서 우승못했다. 8연승 NC 5위에 1승 남아[잠실 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.