'김소현♥' 손준호, '상위 0.1%' 영재子에 속상 "친구 같은 아빠는 못 되겠다"

기사입력 2025-10-01 21:41


[스포츠조선 이우주 기자] 뮤지컬 배우 손준호가 사춘기가 온 아들에 서운함을 드러냈다.

1일 유튜브 채널 '만리장성규'에서는 '아내 카드 훔쳐 당일치기 후쿠오카행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

장성규는 전민기, 손준호와 함께 각자 아내 카드를 가지고 일본 당일치기 여행을 떠났다.

동갑내기와 결혼한 장성규는 연상 김소현과 결혼한 손준호에게 "뭐가 차이가 있냐"고 궁금해했다. 이에 손준호는 "솔직히 살면서 나이에 대해 생각해본 적은 없다"고 밝혔다. 연하와 결혼한 전민기는 "동갑은 친구같고 누나는 남편을 잘 챙기는데 어린 아내들이 더 사납게 구는 게 있는 거 같다. 내가 결혼하기 전에 3살 연상 누나를 만났는데 너무 좋았다. 너무 편안했다. 누나랑 사는 느낌이 어떤지 궁금하다"고 물었다.

손준호는 "확실히 말씀하신 것 중에 이해해 주는 거, 약간 품어주고 그런 것들이 확실히 있는 거 같긴 하다"라며 "저희가 경제활동을 완전히 분리했다. 제 아내가 생각하기에 이 사람은 사회 생활해서 자기가 돈을 벌자마자 바로 결혼해서 다 아내를 갖다 주고 하면 돈 모으는 재미나 이런 원동력에 있어서 뭐가 없을 수 있겠다 생각해서 우리 나누자(고 했다.) 그래서 돈 모으는 재미도 느껴보고 스스로 모아서 쓰는 재미도 느껴보고 그렇게 생각해서 해주더라"라고 김소현의 남다른 배려를 밝혔다.


세 사람은 모두 아들을 두고 있다. 이에 장성규는 "아들이어서 느끼는 힘듦이 있냐"고 물었고 손준호는 "주안이는 사춘기를 완전히 접어든 거 같다. 자고 일어나면 늘 안아서 볼 비비면서 깨운다"며 "근데 이제 '아빠 일어날게 하지마' 하면서 볼을 막는다. 나 그래도 친구 같은 아빠가 되려고 노력했는데 그게 그래도 안 되는구나"라고 속상해했다.

이에 전민기는 "그거 하나만 물어보자 아들이 스킨십 거부한 거랑 아내랑 거부한 거랑"이라고 물었고 손준호는 "아내가 (거부한 게) 훨씬 열 받는다"고 바로 답했다.

장성규 역시 "아내가 거부하면 진짜 거절했을 때 상실감, 뭐랄까 되게 제가 쓸모 없는 사람이 된 거 같은 느낌이 든다"고 털어놨다. 전민기는 "난 그건 괜찮다. 내일 또 하면 되지"라고 말했지만 장성규는 "근데 거절이 반복되면 다시 한번 얘기하기가 쉽지 않다"고 토로했다. 그러나 전민기는 "난 그거 잘한다. '그래, 해라. 해라' 할 때까지 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

