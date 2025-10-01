김원훈 "유재석, 신인인 내 이름 기억하고 인사해줘..'개콘' 회식비도 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김원훈이 유재석 미담을 공개했다.
1일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 대세 코미디언 김원훈이 출연했다.
이어 그는 2015년 KBS 연예대상 시절, 유재석과 처음 만났던 일화를 공개했다. 당시를 떠올리며 "전 진짜 아무것도 없던 신인이었다. 딱 한 코너 하고 있었을 때"라며 "그런데 유재석 선배님이 지나가는데 인사드리니, '원훈아 잘 보고 있어'라고 해주셨다"고 회상했다.
김원훈은 "정말 놀랐다. 제가 유명한 것도 아닌데, 이름을 기억하고 계신 게 신기했다"며 당시 찍은 셀카를 공개했다.
|
그는 이 경험이 인상 깊었던 만큼, 자신도 후배들에게 똑같이 하기로 마음먹었다고. "나중에 '개그콘서트'에 갔을 때 사진이랑 이름 외워서 갔다. 복도에서 만나면 '기문아, 너무 잘 보고 있어'라고 했다"며 "그 워딩이 유재석 선배님이 했던 말 그대로였다"고 덧붙였다.
하지만 유재석을 따라 하기엔 쉽지 않았던 순간도 있었다. 김원훈은 "선배님이 그 당시 '개콘' 회식비도 몰래 내고 가셨다"며 "저도 '이런 모습 흡수해야지!' 하고 회식을 쐈는데, 억지로 하다 보니까 후배들이 뭘 먹는지 자꾸 보게 되더라"고 고백해 폭소를 안겼다.
그는 "후배가 '프라이드 두 마리 더 주세요' 하면, '쟤 아까 두 마리 시켰는데...' 하게 되고, 결국 못 버티고 중간 계산하고 먼저 집에 갔다"며 "포장까지 시킬까 봐 무서웠다"고 솔직하게 말해 출연진들을 웃음 짓게 만들었다.
다만 그의 후배 사랑은 진심이었다. 그는 "항상 지갑에 50만원 정도 들고 다닌다. 후배들 택시비와 용돈을 준다"고 말했다. 이에 유재석은 "잘하고 있는 거다. 선배들 좋은 모습 흡수하는 건 좋은 거지 않냐"면서 "저도 예전에는 선배들이 맛있는 걸 사주기도 하셨지만, 제일 필요했던 건 택시비였다. 새벽 2~3시에 파했는데 '가라~'하고 가면 너무 힘들었다. 그 생각때문에 제가 그렇게 한 거다. 잘하고 있다"라고 칭찬했다.