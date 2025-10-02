'100억 CEO' 송은이, 직원 퇴사 고충 "나랑 여행 갔다 오면 그만…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 송은이가 직원들의 퇴사 징크스를 고백했다.
1일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 송은이, 봉태규, 옥자연, 박소라, 황정혜가 게스트로 출연했다.
회사 직원은 무려 53명이었다. 송은이는 복날에 직접 닭을 고아서 직원들에게 식사를 대접할 정도로 아낌없이 나눠주는 대표님.
송은이는 회사 복지에 대해 "실비 보험은 정직원이면 다 들어주는 거고 제가 '전참시'를 하는데 미리 녹화를 하지 않냐. 미리 어떤 맛집이 나올지 안다. 방송 나가면 못 가게 될 거 같은 집을 미리 알려준다. 또 어딜 갔는데 너무 맛있으면 근처에 있는 직원이 생각나면 미리 결제를 하고 부모님이랑 가라고 알려준다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

이뿐만이 아니었다. 송은이는 "일찍 출근한 직원들에겐 선착순으로 휴가비를 달러로 지급한다. 또 선물 들어올 때가 있으면 직원들 전체가 있는 단체 메시지방에 럭키드로우를 한다. 제가 하면 김숙 이사님도 '나도 해야겠다'하면서 동참한다. 그렇게 직원들이랑 재밌게 하려고 한다"고 밝혔다.
하지만 송은이 회사에는 퇴사 징크스가 있다고. 송은이는 "퇴사율이 높진 않은데 징크스가 있다"며 "저랑 어디 당일치기로 여행 다녀오면 퇴사를 한다. 내 돈 내서 맛집 데려가고 내 기름값 쓰는데"라고 억울해했다.
또 송은이는 "회사에 여직원들이 많은데 책상에 좋아하는 연예인 사진을 붙여놓는다. 녹화하다 그 친구를 만나면 사인을 받아준다. 제가 사인 받아준 직원들은 다 퇴사했더라"라고 토로했다.
소속 연예인 중 특히 손이 많이 가는 사람은 조혜련이라고. 송은이는 "불도저라 일을 벌인다. 메커니즘도 하기로 한 과정을 공유해야 하는데 그냥 하기로 했다고 통보한다. 스케줄도 다 잡아야 된다 해서 멤버들이랑 상의가 된 줄 알았는데 아니더라"라고 폭로했다.
반대로 최강희는 손이 안 간다며 "다 혼자 한다. 애초에 계약서를 쓸 때 매니저가 같이 안 다니면 좋겠다더라. 라디오를 주로 하니까 스태프들이랑 식사를 하고 매니저는 현장으로 따로 간다. 혼자 열심히 다니니까 재밌다더라. 존중하는 것"이라 밝혔다.
