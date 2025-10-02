‘하트시그널2’ 임현주, 소속사와 결별 “새 둥지는 미정”

기사입력 2025-10-02 17:57


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 임현주가 소속사 스튜디오 산타클로스와의 전속계약을 종료했다.

임현주는 2일 자신의 소셜미디어를 통해 "2024년부터 함께해온 소속사 스튜디오 산타클로스와의 전속계약이 종료되었음을 알려드립니다"라며 "새로운 소속사와의 계약은 아직 미정이며 당분간 비즈니스 관련 문의는 메일로 부탁드린다"고 전했다.

임현주는 지난해 8월 스튜디오 산타클로스와 전속계약을 체결했으나 약 1년 2개월 만에 동행을 마무리하게 됐다. 그는 지난 2018년 채널A '하트시그널 시즌2' 출연으로 대중에 얼굴을 알린 뒤 배우로 전향했으며 최근에는 티빙 숏폼 드라마 '나는 최애를 고르는 중입니다'에서 활약했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



